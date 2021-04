La primavera è quella stagione calda e fresca, piovosa e soleggiata, ventosa e dispettosa. Scegliere gli abiti giusti è sempre un’incognita, anche se si usa il classico metodo della cipolla. Inoltre, proprio in questo periodo iniziano alcune tendenze che rimarranno per molti mesi ed è importante non sbagliare. Scopriamo quindi come vestirsi questa primavera per un look sempre impeccabile e di tendenza.

Quel che non può mancare

Quando il tempo cambia è importante seguire le temperature. Nel nostro armadio non possono mancare assolutamente giubbotti di pelle e cappottini leggeri. Sono capi super versatili, che vanno bene sia durante il giorno sia per la sera.

Non dimentichiamoci del foulard, un vero alleato in caso di vento e cali improvvisi di temperatura. Inoltre, questo indumento si ripone facilmente in borsa ed è in grado di dare un tocco in più ai nostri look.

Assolutamente immancabili anche le giacche, il capo primaverile per eccellenza. In questa stagione possiamo anche sfoggiare camice e camicette in tutta la loro bellezza. I jeans saranno il nostro salvavita, sempre perfetto in qualsiasi occasione.

E per i vestiti? Largo spazio a vestitini, con o senza calze a seconda delle temperature. Attenzione però a non scegliere mai scarpe più chiare delle calze. Per le scarpe inoltre non dimentichiamoci delle sneakers (soprattutto bianche), una tendenza ormai classica e in grado di alleggerire un outfit.

Ricordiamoci sempre di aggiungere anche un tocco di colore al nostro look, e magari di scegliere qualche bella stampa tipicamente primaverile. Inoltre, se le temperature sono ancora fredde possiamo mischiare capi tipicamente primaverili con alcuni ancora invernali.

Ma come possiamo rendere di tendenza i nostri outfit in questo 2021? Quest’anno sono di super moda i colori pastello, in tonalità chic e super delicate. Anche la pelle e la finta pelle sono tra le grandi protagoniste di questa primavera, sotto forma di giubbotti, pantaloni, scarpe, borse, ecc.

Di grande tendenza sono gli abbinamenti tra nero e bianco, quest’ultimo anche nelle sue sfumature panna e avorio. Ricordiamoci sempre di usare uno di questi due colori in modo maggiore e di aggiungere solo qualche elemento e tocco dell’altro. Ottimi anche i look monocromatici, in tinte neutre e colorate. Questo tipo di outfit inoltre slancia molto la figura.

Infine, i tessuti a quadri e quadretti passano dall’inverno alla primavera senza passare di moda e alleggerendosi. Vedremo anche molti capi stile safari e giungla.