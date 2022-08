Le vacanze si stanno avvicinando per molti che tra agosto e settembre partiranno per viaggi in giro per il Mondo. Che si resti in Italia o si vada più lontano, probabilmente ci si appresterà a prendere un treno o un aereo. Come ogni occasione, anche il viaggio ha un suo modo di vestire, specialmente se si vuole essere di tendenza ma comodi. Infatti, come per gli outfit da spiaggia, anche in questo caso si dovranno prediligere quelli più comodi. A volte, però, conciliare la comodità con la tendenza potrebbe non essere così semplice come si potrebbe immaginare. Oggi si cercherà di capire quali sono gli outfit più adatti ad una partenza per non rinunciare allo stile sportivo ma neppure alla moda. Quindi ecco come vestirsi per viaggiare in aereo.

Cosa non mettere

Innanzitutto, si partirà facendo un elenco di capi che sarebbe preferibile evitare quando si viaggia. Per prima cosa si sconsiglia di indossare jeans stretti come, ad esempio gli skinny. Infatti, specialmente quando il viaggio è lungo e in aereo sarà fondamentale favorire il più possibile la circolazione sanguigna degli arti inferiori. Il rischio di sviluppare trombosi, infatti, è concreto e gli indumenti stretti incentiveranno il problema. Oltre a questo, per evitare lo stretto contatto tra la pelle e i sedili sarà anche bene lasciare perdere shorts o pantaloncini molto corti. Ancora, non sono consigliate le canotte o i crop top sia per via del contatto con i sedili che per la presenza di aria condizionata. Come calzature, invece, meglio riporre i tacchi in valigia e tirarli fuori solamente a meta raggiunta.

Come vestirsi per viaggiare in aereo per essere comodi ma alla moda

Si è, quindi, visto cosa è meglio evitare di indossare quando si viaggia in treno o in aereo. Per esclusione, quindi, si potranno indossare indumenti larghi e comodi. Un esempio di outfit potrebbe essere quello composto da pantaloni della tuta, t-shirt e felpa. In alternativa ottimi i leggings o i jeans a gamba larga. Il tutto da abbinare a calze a compressione graduata che aiuteranno la circolazione, specialmente nei viaggi lunghi. Le calzature ideali per viaggiare sono basse e pratiche come le sneakers. Per la questione aria condizionata si consiglia di portare a bordo una felpa o, in generale, una giacca in jeans o un blazer per coprirsi e non patire il freddo. Infatti, specialmente in treno, potrebbe essere fastidiosa.

Lettura consigliata

Per un matrimonio estivo oltre a sandali gioiello e vestiti ecco come vestirsi elegante anche a 50 e 60 anni con pantaloni e senza tacchi