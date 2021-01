Da ormai un po’ di tempo la routine della maggior parte delle persone è variata: si passa molto più tempo in casa nel rispetto delle norme dei vari DPCM e si svolge l’attività lavorativa in smartworking.

Se qualche tempo fa non si vedeva l’ora di rientrare a casa per concedersi un momento di relax tra le mura domestiche, adesso i ritmi sono cambiati. Di conseguenza è bene seguire alcuni consigli anche su come vestirsi bene per stare a casa.

Look da evitare

I giorni passano e la vita sembra sempre la stessa. La routine quotidiana è caratterizzata da ritmi diversi e, in alcuni casi, più dilatati.

Ciò che si deve assolutamente evitare di fare è trascurare se stessi e farsi trascinare dallo stato delle cose.

Stare comodi è sempre un piacere, ma ciò non significa che ci si debba trascurare.

In primo luogo bisogna analizzare il rapporto con il proprio pigiama.

Sì, stare in pigiama rientra tra i comfort più belli da concedersi ma è necessario darsi un tono e dei tempi.

L’ora del pigiama può scattare mezzora prima di lasciarsi coccolare dalle lenzuola e dalle piacevoli morbidezze del letto. Di mattina, invece, poco dopo la colazione bisogna effettuare il proprio upgrade. Tutto ciò poiché il pigiama non rientra tra i canoni di abbigliamento sportivo ed è permesso il suo utilizzo h24 solo nel caso in cui si stia poco bene.

Si può continuare a sposare l’idea di comodità indossando una tuta.

Aiutarsi con semplici gesti

Pensare a come vestirsi bene per stare a casa può sembrare una cosa futile, ma, in realtà, attraverso pochi e semplici gesti si può stare meglio e rafforzare la propria autostima e il buon umore.

Scegliere capi comodi non significa necessariamente indossare tutto ciò che non si usa più o, ancora, indumenti che è ormai tempo di gettare via.

Indicata la scelta di look caratterizzati da caldi cardigan, indumenti che non stringono troppo o siano troppo aderenti e che possano permettere di aprire la porta anche all’ultimo minuto senza incorrere in cattive figure.

Infine, se si opta per tessuti sintetici, indossare sotto questi una maglia o una t-shirt di cotone aiuterà il corpo a mantenere la propria temperatura. E in caso di caldo improvviso, il sudore sarà assorbito dalla maglia ed eviterà il cattivo odore sui tessuti.