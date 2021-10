Inutile negarlo, varcata la soglia dei 40 anni qualcosa cambia inevitabilmente. Non ci si può certo definire ancora delle “teenagers”, ma questo non impedisce alle donne di esprimere bellezza e sensualità.

La maturità guadagnata pian pian con gli anni accresce il fascino ed una maggiore consapevolezza e accettazione del corpo aiuta a regalare una piacevole armonia alla figura, anche se presenta qualche rotondità o qualche ruga di troppo.

Tra i 40 e i 50 anni cambiano anche i gusti sull’abbigliamento. Si acquista in modo più oculato e si ricercano look più pertinenti all’età che si ha.

Tuttavia, i capi presenti nel guardaroba non vanno accantonati dopo i tanto temuti “anta”. Basteranno poche e semplici regole per imparare a valorizzarsi e sfoggiar look da urlo in qualsiasi occasione.

Ad esempio, questi pantaloni, molto amati dalle giovanissime per quest’autunno-inverno, con 4 semplici trucchetti di stile risulteranno perfetti anche per le over 40 e 50.

Attenzione anche a questi 3 abbinamenti che stanno spopolando perché ringiovaniscono il look anche dopo i 50 anni.

Chi, invece, non vuole rinunciare alla freschezza dei blue jeans non può non avere nell’armadio questo modello che sta impazzando in tutti i negozi e che sta benissimo anche a chi non è più giovanissima.

Per coloro che non hanno intenzione di dedicarsi allo shopping in questo momento, invece, ecco come vestirsi bene con quello che si ha già e valorizzare il fisico anche a 40 e 50 anni.

Di seguito, infatti, cercheremo di capire in che modo e con quali abbinamenti poter sfruttare i capi che già sono presenti negli armadi di casa nostra.

Come vestirsi bene con quello che si ha già e valorizzare il fisico anche a 40 e 50 anni

Scollature profonde e gonne molto corte andrebbero evitate ma con dei giusti accorgimenti, invece, potrebbero essere ancora utilizzate. Basterà aggiungere un blazer lungo oversize. Questo capo anche molto alla moda quest’anno, è un vero “must have” a tutte le età. Conferisce al look quel tocco di raffinatezza che distoglie l’attenzione dai capi troppo corti o scollati.

Anche i collant hanno la loro importanza. Per chi decide di indossare gonne più o meno corte, meglio optare per calze nere e abbastanza coprenti. Bandite quelle color carne.

Jeans, t-shirt e chiodo in pelle sono un passpartout da non dimenticare mai, neanche superati gli anta. Per chi vuole apparire più sofisticata in un lampo, dovrà solamente togliere il chiodo e indossare una bella giacca.

Attenzione, però, alla tipologia di jeans scelti, meglio evitare quelli strappati.

Tornati di moda anche per quest’autunno-inverno, i pantaloni in pelle si trovano facilmente anche nel guardaroba di chi ha spento da poco le 40 candeline.

Basterà abbinarli ad una camicia luxury, oppure ad un maglione più lungo per sentirsi subito più giovani ma mai volgari.