Quando si guarda al passato sembra che ci sia un alone di malinconia nei nostri pensieri, anche in quelle persone che certe epoche non le hanno vissute. E in effetti sembra inevitabile non guardare indietro con un pizzico di nostalgia a quei periodi dove tutto sembrava più colorato e felice.

Altrettanto iconico, poi, è il segno che queste epoche hanno lasciato nell’abbigliamento, regalandoci infinite fonti di ispirazione, oggi molto riprese dalle grandi case di moda.

Beh, se apparteniamo alla fascia dei nostalgici dei tempi passati, ecco come vestire con stile ad ogni età con questi capi tornati di moda dagli anni ’70.

Comodi con stile

Quando arriva il freddo, tutto quello che vorremmo è stare al caldo e contemporaneamente vestire il più comodi possibile. Tuttavia, spesso commettiamo l’ingenuità di pensare che un capo comodo non possa anche essere una vera fonte di stile. A confermarlo sono i trend di moda degli ultimi anni che hanno fatto tornare in voga il velluto. Chi è passato per le aule universitarie negli anni ‘70/’80 potrebbe forse associare questo tessuto alle giacche dei professori seri e ingessati dietro le cattedre. Tuttavia, a partire dal 2020, grandi colossi della moda come Gucci e Celine, hanno lanciato delle meravigliose camicie in velluto a coste. Naturalmente, una volta dato vita alla tendenza, in molti hanno cominciato a commercializzare questo tipo di camicia veramente irresistibile.

Questi “camicioni” che oggi vengono definiti “over shirt” sono comodi, pratici, caldi e davvero bellissimi ad ogni età. I colori sono i più disparati anche se i toni che vanno per la maggiore sono bianco, marrone, blu e verde. Queste camicie sono incredibilmente versatili ed incarnano alla perfezione lo stile urbano che tanto è tornato di moda negli ultimi periodi.

Le camicie in velluto possono essere indossate, ad esempio, sopra a maglioni a collo alto nelle giornate molto fredde garantendoci un look alla moda e a prova di freddo.

Non solo camicie

In senso più generale, il velluto è un materiale che sta davvero spopolando dallo scorso anno nella moda in molte versioni. Oltre alle camicie, infatti, tornano anche le giacche in velluto dai toni cammello e ruggine, così come i pantaloni. Proprio con i pantaloni a coste, potremmo vestirci come una vera icona di stile ed eleganza: Lady Diana. Proprio la Principessa era solita indossare questo tipo di pantalone abbinandolo a caldi maglioni in tinta unita di colore bianco o nero.

