Nel susseguirsi degli anni sono moltissimi i capi che passano per i nostri guardaroba. Spesso questi vengono sommersi dai vestiti nuovi che, secondo le tendenze, sembrano essere più in linea con la moda o con la nostra età. Tuttavia credere che una volta raggiunta un’età più matura si debba abbandonare la voglia di sentirsi giovani è un grosso errore. Infatti a qualsiasi età è possibile esprimere eleganza e stile grazie ad alcuni adagi che possono conferire nuova vitalità al nostro modo di vestire. Sarà sufficiente seguire alcuni trucchetti per capire come vestire alla moda a 50 anni e dare qualche lezione di stile a chi ha qualche anno meno di noi.

Partendo dalle basi

Il Mondo è cambiato radicalmente negli ultimi decenni e pensare che i 50 anni di oggi siano quelli di un tempo è un falso mito. A 50 anni si è ancora giovani e si ha davanti una parte della vita che merita di essere celebrata. E come farlo al meglio se non attraverso i colori? I colori accesi o pastello, infatti, non sono indicati solo per le ragazzine ma al contrario sono perfetti per ogni donna. A dimostrazione di ciò, la tendenza colore del 2022 è un tono sgargiante sulle nuance dell’indaco sul quale abbiamo dato qualche dritta in precedenza.

Per essere al passo con i tempi, dunque, via libera ai colori accesi e che esprimono vitalità senza incorrere nell’errore di scegliere toni scuri e poco vivaci. Questi possono essere utilizzati per top in abbinamento con giacche o pantaloni neutri come azzurro acceso con pantaloni chiari.

Come vestire alla moda a 50 anni e sembrare più giovani grazie a questi trucchi di stile

Anche i materiali fanno la differenza e uno che non passa mai di moda è senz’altro il denim. Sia per le giacche che per i pantaloni, il jeans riesce sempre a dare una ventata di gioventù. Per i pantaloni sarebbero da prediligere i dritti o quelli a zampa e vita alta. Meglio invece lasciar perdere i pantaloni a vita bassissima o eccessivamente strappati.

Inoltre è possibile essere alla moda ed apparire più giovani grazie ad un sapiente utilizzo dell’oversize. Vestire con abiti abbondanti può aiutare ad essere molto eleganti se sapientemente utilizzati. Tendenza già in voga da qualche tempo, i cappotti abbondanti o pantaloni vaporosi sono quanto di meglio per aiutare la figura e rimanere sempre al passo con i tempi.