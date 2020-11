Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di correntisti ha scelto le banche on line. Le motivazioni sono diverse, gli Istituti senza filiali fisiche offrono infatti costi spesso più bassi rispetto alle banche tradizionali. Inoltre, i servizi offerti dall’home banking e dalle applicazioni mobili sono normalmente all’avanguardia.

Da non trascurare anche il fatto che molte banche on line hanno attirato nuovi clienti offrendo tassi interessanti sui depositi. Di contro, questi Istituti non possono garantire il rapporto umano con gli operatori di filiale e alcuni servizi potrebbero risultare assenti. I clienti devono infatti svolgere tutte le operazioni al telefono o su internet, senza poter contare su uno sportello fisico. In questo articolo capiremo come effettuare un’operazione normalmente svolta proprio presso le filiali. Ovvero come versare un assegno su una banca on line, un’operazione che richiede necessariamente la consegna del titolo fisico alla banca.

Per posta o comunque in filiale

Versare un assegno è un’operazione che normalmente si può svolgere presso una filiale o uno sportello ATM evoluto. Abbiamo trattato i servizi offerti da questi ultimi in un recente approfondimento. In entrambi i casi il cliente deve consegnare alla banca l’assegno correttamente compilato, l’Istituto provvederà quindi all’incasso per conto del correntista. Ma come versare un assegno su una banca on line che per definizione non ha sportelli?

Una possibilità è quella di inviare il titolo alla sede della banca attraverso la posta raccomandata o assicurata. Si tratta di un’operazione che comporta un allungamento delle tempistiche ed il costo della spedizione. Insomma, una possibilità da considerare se si ricevono assegni solo sporadicamente. Per chi dovesse invece ricevere spesso pagamenti tramite assegni, la spedizione risulterebbe particolarmente svantaggiosa. Oltre ad esporre al rischio di smarrimento della corrispondenza e quindi del titolo.

Come versare un assegno su una banca on line

Alcuni Istituti on line sono parte di gruppi bancari tradizionali che offrono quindi i normali servizi di filiale alla propria clientela. Per capire come versare un assegno su una banca on line, bisogna valutare se l’Istituto in questione fa parte di un gruppo. In quest’ultimo caso, la banca on line potrebbe appoggiarsi alle filiali di un ente collegato e consentire alcune operazioni allo sportello. Nei fogli informativi disponibili sui siti degli Istituti sono specificate informazioni in merito a questa possibilità e gli eventuali costi o limitazioni. Da qualche tempo, alcune banche on line prive di sportelli hanno sottoscritto accordi con catene di negozi o supermercati. I clienti possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento contanti direttamente alle casse di centinaia di esercizi commerciali. Al momento questa funzionalità è limitata al denaro contante ma in futuro potrebbe estendersi ad altri servizi.