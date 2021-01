La batteria è una componente delle automobili tanto importante quanto poco considerata. Spesso, infatti, gli automobilisti si dimenticano di farla controllare. Le conseguenze di una batteria a terra sono però molto fastidiose. La macchina non si avvierà costringendo il guidatore a rivolgersi urgentemente ad un elettrauto. Oppure a tentare di avviarla collegandola ad un’altra vettura, rischiando così di danneggiare la propria auto. Il freddo di questo periodo mette particolarmente a dura prova l’impianto elettrico delle vetture. Senza un’adeguata prevenzione si rischia di non riuscire ad avviare la macchina e fare tardi al lavoro. Vediamo quindi come verificare la carica della batteria auto ed evitare di rimanere a piedi.

Attenzione alle spie

Il primo sintomo di una batteria a rischio sono le spie sul cruscotto. Se al momento di avviare il veicolo la spia rossa della batteria resta accesa più del solito è necessario prendere precauzioni. Un elettrauto, in pochi minuti potrà verificare lo stato dell’impianto elettrico. Provvedendo alla sostituzione della batteria se necessario. Un’operazione gratuita per chi ha sottoscritto determinate offerte finanziarie.

Gli altri indicatori

Gli automobilisti possono effettuare un test dell’efficienza della batteria anche prima che si accendano le spie sul cruscotto. Le auto moderne sono dotate di un apposito sensore detto “occhio magico”. Questo indicatore appare di colore verde quando la batteria è perfettamente carica. Diventa nero quando la carica scende alla metà della sua capacità e bianco quando sta per scaricarsi. Per un controllo ancor più accurato è possibile acquistare uno specifico tester digitale, capace di indicare con precisione la carica disponibile.

Come verificare la carica della batteria auto ed evitare di rimanere a piedi

Abbiamo capito come verificare la carica della batteria ed evitare di rimanere a piedi utilizzando gli appositi strumenti. Talvolta anche da una semplice osservazione è possibile rilevare una carica prossima ad esaurirsi. Qualora sotto la vettura si formassero delle piccole chiazze, potrebbe trattarsi di una perdita del liquido della batteria. In questo caso è opportuno recarsi quanto prima dall’elettrauto per provvedere alla sua sostituzione. Anche la presenza di incrostazioni può indicare un malfunzionamento elettrico. Insomma, prestando attenzione alla macchina è possibile evitare spiacevoli malfunzionamenti e corse urgenti dal meccanico.