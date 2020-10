Siete degli avidi lettori? Siete indecisi su quali titoli comprare e, poi, per sicurezza, li acquistate tutti? Bene, allora questo articolo vi darà un paio di dritte su come ottenere dei libri, risparmiando una consistente quantità di denaro. Ecco, dunque, dei consigli su come vendere, scambiare o acquistare libri in maniera gratuita (o quasi)!

Mercatini dell’usato

Un’ottima miniera sono senz’altro, da questo punto di vista, i mercatini dell’usato. Le bancarelle presentano diversi vantaggi principalmente per tre motivi. In primis si possono prendere dei libri, spendendo pochissimi euro. Poi si possono trovare delle edizioni particolari o con caratteristiche vintage. Infine, a volte, si possono trovare delle perle preziose, ovvero dei manoscritti fuori commercio. I mercatini, infatti, sono l’unica speranza di poter trovarne uno dopo che sono finite le ristampe.

Libraccio

Avete comprato un libro, ma iniziando la lettura vi rendete conto che proprio non vi convince? Oppure vi siete resi conto di avere un doppione? Se non avete nessuno a cui regalarlo perché non portarlo al Libraccio, una catena dedicata anche all’usato? Se accettano il titolo da voi proposto, avrete, infatti, diritto al 20% del prezzo di copertina! A prima vista può sembrare una cifra esigua, ma pensate quanto denaro potete riguadagnare nell’arco di un anno e quanto spazio liberate nella vostra preziosa libreria.

Gruppi di lettura e siti di scambio libri uguale

Oltre a trovare ottimi consigli di lettura, i gruppi di lettura, sia dal vivo che online, possono essere anche una buona occasione per barattare i libri o per riceverne qualcuno gratuitamente. Esistono, inoltre, dei siti totalmente dedicati allo scambio e alla vendita di scritti particolari. Ad esempio, anche su eBay c’è la possibilità di trovare dei libri d’antiquariato.

Ora hai scoperto come vendere, scambiare o acquistare libri in maniera gratuita (o quasi), non perderti i consigli di lettura di Proiezionidiborsa.