Molto spesso le famiglie per andare avanti si liberano con dispiacere dei gioielli di famiglia per ottenere liquidità. E questo magari dopo che in banca una richiesta di prestito è stata rifiutata. In questi casi la vendita dei gioielli recandosi in un compro oro rappresenta una tappa quasi obbligata.

Consiglio e raccomandazione numero 1, pesare i gioielli a casa

Ed allora, come vendere i gioielli bussando alla porta del compro oro evitando di ottenere magari meno soldi rispetto alle attese? Al riguardo la prima cosa da fare, prima di recarsi dal compro oro, è quella di pesare i gioielli a casa utilizzando una bilancia digitale. La seconda fase, un po’ più complicata, è quella relativa alla valutazione dei gioielli in possesso.

Vendere i gioielli dal compro oro, massima attenzione alla valutazione

Al riguardo, su come vendere i gioielli bussando alla porta del compro oro, le informazioni presenti su Internet sul calcolo del valore dei preziosi possono essere fuorvianti. E’ meglio andare da 2-3 compro oro facendosi valutare e poi scegliendo il negozio che offre di più.

Al riguardo i negozi che comprano oro migliori sono in genere quelli che acquistano pure i diamanti, ed in ogni caso, incassati i soldi, è fondamentale farsi rilasciare sempre la ricevuta. Già da qualche anno a questa parte, infatti, il rilascio della ricevuta da parte dei compratori d’oro è obbligatoria e tutela chi vende i preziosi in quanto potrà poi dimostrare in qualsiasi momento la provenienza del denaro.

In altre parole, vendere i gioielli bussando alla porta dei negozi di compravendita oro deve essere un buon affare per chi vende e per chi acquista Anche per questo, come sopra indicato, è bene diffidare dai compro oro che non vogliono rilasciare la ricevuta. Potrebbero avere infatti qualcosa da nascondere. E lo stesso dicasi quando il compro oro nasconde il visore della bilancia quando pesa i prezioso. Si tratta infatti un indizio di poca trasparenza. E quindi si saluta, si esce e si sceglie un altro negozio.