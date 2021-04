Una delle paure che tutti hanno al momento della vendita della propria abitazione è di non essere sicuri di calcolare con esattezza i consumi da pagare al momento della vendita. Vediamo se c’è un suggerimento preciso su come vendere casa con la certezza di non pagare le bollette luce e gas dell’acquirente.

Come chiudere un contratto di fornitura

Il titolare della bolletta deve chiedere la chiusura del contratto al proprio fornitore che ha 2 giorni lavorativi di tempo per girare la richiesta al distributore della rete. Il distributore ha altri 5 giorni di tempo per chiudere materialmente il contatore.

Il recesso dal contratto in essere può essere mandato per fax, mail o telefono in modo da assecondare tutte le esigenze dei vari clienti.

Attenzione al preavviso del recesso

Per non rischiare di pagare una bolletta in più rispetto al momento in cui lasciamo la vecchia casa è bene osservare il preavviso previsto dal proprio contratto.

Anche questa accortezza è importante se si riflette su come vendere casa con la certezza di non pagare le bollette luce e gas dell’acquirente.

I contratti di fornitura non possono imporre un preavviso superiore ad un mese. Se invece la disdetta viene data troppo a ridosso della vendita dell’immobile c’è il rischio che i consumi del venditore siano difficilmente distinguibili da quelli dell’acquirente.

Quali documenti avere a portata di mano per chiudere la fornitura luce e gas

Ovviamente servono i dati personali dell’intestatario e quindi carta di identità e codice fiscale. Nella richiesta vanno inseriti il numero cliente ed i codici POD per la luce e PDR per il gas indicati sulla bolletta. È bene allegare una autolettura del contatore, soprattutto se l’immobile non è ancora dotato di contatore moderno con lettura a distanza. Infine, conviene indicare il giorno per il quale si chiede che la fornitura sia staccata. Molto importante è comunicare l’indirizzo a cui si vuole ricevere l’ultima bolletta.

I costi per la disattivazione di luce e gas

Chiudere un contratto di fornitura non è gratis. Per la luce, con contratto su libero mercato, i costi sono indicati nel contratto. Per il gas invece i costi sono stabiliti dal distributore di zona.