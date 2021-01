Con la pandemia ancora in corso i cinema sono chiusi. Ma guardare un bel film in alta definizione sul grande schermo manca a tutti. Ecco perché bisogna attrezzarsi nelle proprie case e scovare degli stratagemmi. Per esempio, oggi vogliamo spiegare cosa possiamo fare e come vedere un film dal cellulare come se fossimo al cinema. Si tratterà di alcuni passaggi semplicissimi da seguire per riuscire a rivivere l’emozione del cinema. Perciò prepariamo i pop-corn e il nostro proiettore personalizzato!

Ecco tutto l’occorrente per creare un fantastico proiettore fai-da-te

Per creare un proiettore direttamente a casa nostra, avremo bisogno di alcuni strumenti che si riveleranno davvero utili. Perciò, dobbiamo assicurarci di avere una scatola in cartone piuttosto grande (come quella delle scarpe, per intenderci), una lente di ingrandimento senza manico di un diametro di almeno 10 centimetri, della colla, una matita, un acquerello di colore nero e un paio di forbici. E ovviamente ci servirà il nostro cellulare!

Come costruire il nostro proiettore

Prendiamo la scatola e tracciamo con la matita il contorno della lente di ingrandimento su uno dei lati più piccoli della scatola. Con le forbici poi tagliamo al centro, eliminando il cartone interno alla circonferenza. Ora, in questo buco, dovremo fissare con della colla a caldo la lente di ingrandimento. Con il nero poi dipingiamo tutto l’interno della scatola, così da evitare che la luce crei riflessi. Quando il tutto sarà totalmente asciutto, potremo posizionare il cellulare, con massima luminosità e con il blocco schermo disattivato, sul fondo della scatola, dalla parte opposta rispetto alla lente. E inoltre il video dovrà essere sottosopra: sarà la lente poi a farlo ruotare!

Dunque, ecco come vedere un film dal cellulare come se fossimo al cinema! E adesso basterà scegliere il nostro film preferito e godercelo con degli ottimi pop-corn!

