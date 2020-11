WhatsApp ha ormai soppiantato quasi completamente i classici SMS. Ma mentre tutti quanti sanno come utilizzare quest’app per i messaggi non tutti sono a conoscenza delle funzioni di videochiamata della stessa. In questo articolo analizzeremo in profondità come vedere i nostri cari a distanza con questa semplice funzione di WhatsApp.

Come fare le videochiamate su WhatsApp

In questo periodo di incertezza è diventato estremamente importante riuscire a comunicare con i propri cari o colleghi in maniera efficiente. Le videochiamate di WhatsApp permettono di metterci a contatto con le persone care e di vederle in maniera semplice e veloce.

Iniziamo subito a capire come vedere i nostri cari a distanza con questa semplice funzione di WhatsApp.

Per prima cosa è necessario aprire l’app di WhatsApp e entrare nella chat della persona che si vuole contattare. Ora è necessario dare uno sguardo alle icone in alto a sinistra.

L’icona a forma di telefono permetterà di chiamare le persone in modalità normale. Mentre l’altra icona, a forma di videocamera, permetterà di fare le videochiamate.

Una volta chiamata la persona bisognerà aspettare un attimo che entrambi i telefoni si connettano. Inoltre, è necessario fare attenzione che si abbiano abbastanza dati per sostenere la videochiamata.

Come mettere in silenzioso, togliere la videocamera e tanto altro

Una volta iniziata la videochiamata ci sono tre cose a cui fare attenzione. Queste sono precisamente i tasti in basso, il piccolo schermo sulla sinistra e il pulsante con il simbolo più in alto a destra.

Iniziamo con i pulsanti. Per richiamarli è necessario premere sullo schermo del telefono. Dovrebbero ora essere presenti quattro pulsanti. Il pulsante rosso permette di chiudere la chiamata. I tre pulsanti in basso permettono invece di controllare la videocamera e il microfono.

Il pulsante a destra permette di cambiare la videocamera in uso e di inquadrare quel che si trova davanti al telefono. Quello centrale permette invece di bloccare il video, funzione utile quando non ci si vuole far vedere magari per pochi attimi. Quello a sinistra, invece, silenzia il microfono.

Lo schermetto in basso a sinistra mostra, invece, quel che l’altra persona sta vedendo, ossia ciò che la camera sta inquadrando in quel momento.

Infine il pulsante in altro a destra permette di aggiungere un’altra persona alla videochiamata.