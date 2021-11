A molti sarà capitato di guardarsi allo specchio e notare di apparire più radioso indossando vestiti, accessori o usando trucchi di un dato colore. In alternativa, ciò potrebbe essere stato fatto notare da un’amica o un conoscente. Si tratta di un caso o c’è un fondo di verità? Vediamo come valorizzare la propria bellezza naturale grazie ad una formidabile tecnica.

Si tratta dell’armocromia, che si occupa di studiare quest’aspetto dell’estetica e permette di capire quali siano i colori che donano di più a ciascuno e dunque di valorizzare la propria bellezza naturale.

Ogni persona rientra in una tipologia cromatica in base a fattori come colore, sottotono, valore, contrasto e intensità della pelle, degli occhi e dei capelli. Ne esistono quattro, che prendono i nomi delle stagioni e sono ulteriormente suddivise in sedici sottogruppi.

Come valorizzare la propria bellezza naturale grazie a questa formidabile tecnica

Chi appartiene alla tipologia cromatica dell’Autunno dovrebbe prediligere tonalità terra come cammello, beige, arancio, oro e avorio. L’esempio più famoso di donna Autunno è Julia Roberts.

Alle persone Inverno, la tipologia più diffusa, donano in modo particolare colori come il nero, il blu profondo e il grigio antracite. Megan Fox appartiene a questa tipologia. Chi è Primavera, come la modella e attrice Cara Delevingne, ha un’ampia scelta: da colori come il beige-albicocca alle tonalità più luminose di blu. Da abolire i colori troppo scuri, come il grigio e il nero. Gli Estate come Natalie Dormer stanno bene coi colori delicati. Via a tonalità pastello, cipriate e madreperlate.

I sottogruppi

Ciò che abbiamo detto vale solo in linea di massima. In realtà, per capire quali colori stiano davvero bene ad una persona, bisogna analizzare anche il suo sottogruppo. Ogni tipologia cromatica ne ha ben quattro, per un totale di sedici, come avevamo già accennato.

autunno: deep, warm, soft, puro;

inverno: deep, cool, bright, puro;

primavera: light, warm, bright, puro;

estate: light, cool, soft, puro.

Come sapere a quale tipologia cromatica e sottogruppo si appartiene?

L’analisi è molto complessa da effettuare. Per una maggiore precisione e per avere la propria palette completa di colori sarebbe meglio affidarsi ad un consulente di immagine. Se si decide di farlo, è importante ricordare di presentarsi struccate, in caso si sia donne. In alternativa, si può provare a farsi autonomamente un’idea della tipologia cromatica di appartenenza tenendo conto di alcuni fattori.

Gli Autunno hanno una pelle dal sottotono caldo, chioma castana o rossa e con riflessi dorati o ramati. Gli occhi sono nocciola, marrone scuro e verde. Gli Inverno hanno capelli castano scuro, cenere e nero, con riflessi freddi, pelle olivastra, rosata o porcellana e occhi grigi o azzurro chiaro. I Primavera hanno una pelle medio-chiara con sottotono avorio, pesca o beige, capelli di tonalità chiare o biondo miele e occhi verdi, azzurri, nocciola o bluastri. Gli Estate hanno una pelle medio-chiara con sottotono freddo, capelli biondo chiaro o castano medio e occhi verde acqua, azzurri, grigi o verdi.