Settembre è ormai arrivato ed il cambio di stagione è imminente.

Non è, però, troppo tardi per continuare a godere del proprio terrazzo soprattutto perché, in molti luoghi d’Italia, il clima continuerà ad essere clemente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chi vive in appartamento e ha un terrazzo tutto suo è davvero fortunato.

Questo può essere, infatti, un luogo di evasione che dia l’idea di essere sempre in vacanza, ancor di più se circondato dal verde.

Molti, però, non sanno bene come organizzarlo e soprattutto che stile dargli per creare qualcosa d’impatto e unico.

Se si sta cercando, allora, un’idea originale e irresistibile per arredarlo, questo potrebbe essere l’articolo giusto.

Infatti, scopriremo come valorizzare il terrazzo di casa e renderlo incantevole con questo stile vivace e affascinante e dal sapore leggermente retrò.

Uno stile naif

È lo stile bohème, un termine originario della Francia del Diciannovesimo secolo che indicava lo stile di vita dei boemi emigrati in territorio francese e iscritti alla Sorbona.

Questo era per i francesi uno stile di vita non convenzionale, frugale ma soprattutto gitano.

I boemi erano, infatti, secondo la credenza popolare di allora, degli zingari vagabondi.

Tuttavia, ben presto, bohèmiens divennero alcuni degli studenti francesi di quel periodo della Sorbona che vivendo a contatto con i boemi ne imitarono lo stile.

Ma anche molti artisti, scrittori, pittori e musicisti d’Europa, spesso quelli più poveri e marginalizzati.

Lo stile bohème, che si è riversato anche nel mondo dell’arredamento, si caratterizza per essere uno stile libero da preconcetti, fuori dai canoni moderni ed eccentrico.

Continua a risentire dell’affascinante cultura gitana perché mescola elementi vari che ricordano l’idea di un viaggio senza tempo e di spostamenti in giro per il mondo.

Tutto, poi, ruota intorno alla propria personalità: quello che piace deve essere usato senza pensare troppo agli abbinamenti di colore o stile.

L’ambiente che si ricrea è, quindi, variopinto, ricco di suggestioni, oggetti curiosi, magari dimenticati in cantina, e rispecchia il proprio modo di essere.

Come valorizzare il terrazzo di casa e renderlo incantevole con questo stile vivace e affascinante

Lo stile bohèm è adatto anche per il terrazzo, per ricreare un’atmosfera incantevole, a tratti esotica e retrò.

Vediamo, allora, qualche idea che può essere d’ispirazione per valorizzarlo con questo stile, senza mettere da parte l’estro e il gusto personale.

Per quanto riguarda i colori, questi dovrebbero essere accesi e in contrasto tra di loro come il nero, il viola, il rosso, il blu, l’arancio e il verde.

Non dovrebbero, poi, mancare i posti a sedere, come poltroncine, divanetti, pouf e sedute sospese, per renderlo un luogo di rilassamento e convivialità.

Si dovrebbe, inoltre, disseminare il terrazzo di tanti tavolini, magari riutilizzando tronchetti d’albero, rocchetti e vecchie cassapanche.

Si dovrebbe anche abbondare con i tessuti: tanti lenzuoli o coperte variopinte, impreziosite da nappine, di cotone e lino o più grezze come quelle di juta.

Se possibile, poi, si dovrebbero installare anche delle leggerissime e svolazzanti tende color panna.

Per i punti luce andrebbero bene dei vecchi lumi, delle lanterne o dei fili di lucine appesi al muro.

Infine, si dovrebbe impreziosire il tutto con specchi, candele profumate, incensi, cuscini e piante.

Approfondimento

Se si amano le atmosfere siciliane ecco alcune meravigliose idee per ricrearle in casa