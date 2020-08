Il 55% della popolazione mondiale ha gli occhi marroni. Non sorprenderà quindi sapere che molte persone disprezzano il colore dei propri occhi ritenendolo troppo insignificante e banale. Spesso, tuttavia, ciò avviene anche perché non si sa come farlo risaltare a dovere. In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi illustrerà come valorizzare gli occhi marroni per avere uno sguardo magnetico ed intenso.

Il giusto make-up

Gli occhi marroni vengono valorizzati da una gran serie di colori: da quelli più accesi come il blu a quelli più chiari come il color prugna o rame. Un trucco smokey eyes classico può essere una buona scelta. Per realizzarlo basta sfumare due diverse tonalità di ombretto, possibilmente opache, per creare un’ombreggiatura. Anche il trucco nude, nella sua semplicità, a quelli marroni di risaltare ancora di più rispetto a quando applicato su occhi di altri colori.

Per realizzarlo basta applicare sull’intera palpebra un colore molto chiaro come panna, avorio o rosa carne . Bisogna poi sfumarlo sull’angolo esterno con un ombretto marroncino. Se oltre che marroni gli occhi sono piccoli, è possibile valorizzarli adoperando tonalità delicate come pesca, bronzo e corallo sull’intera palpebra mobile. Applicare il mascara sulle ciglia superiori e inferiori è praticamente d’obbligo.

E per gli occhi grandi, invece? Stendere un ombretto scuro e opaco sulla palpebra mobile e marcare l’interno della parte inferiore dell’occhio con una matita color indaco.

Il colore ideale del rossetto è invece corallo, cannella, bronzo o qualche colore nude. L’importante è evitare di usare rossetti marroni.

Vestire con i colori giusti

Per valorizzare gli occhi marroni non bisogna ricorrere unicamente al make-up. Vestire le giuste tonalità è anzi essenziale. Collane e accessori color oro sono l’ideale per attirare l’attenzione sullo sguardo. Anche utilizzare sciarpe e vestiti di un colore simile a quello degli occhi può essere utile.

Se si hanno gli occhi marroni, di qualunque tonalità, è bene evitare abiti azzurri, rosa chiaro, gialli e verde chiaro. Meglio invece preferirne di colore blu scuro, marrone rossastro, melanzana, verde smeraldo, bianco e marrone chiaro.

