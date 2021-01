Il viso va lavato quotidianamente per eliminare il grasso, lo sporco e il trucco, e tenere a bada i brufoli e i punti neri.

Alcuni potrebbero ritrovarsi, pur lavando il viso quotidianamente e usando i migliori detergenti e creme idratanti, ad avere una pelle disidratata, spenta o con delle imperfezioni. Quali potrebbero essere i motivi?

Molti si chiedono quale sia la temperatura giusta dell’acqua, per lavarsi il viso e non danneggiare la pelle.

Pochi sanno che, essere a conoscenza della temperatura giusta dell’acqua, è importante per il benessere della pelle ed in particolare per quella del viso.

In questo articolo spieghiamo come va lavato il viso, con l’acqua calda o fredda.

Le conseguenze dell’utilizzo dell’acqua calda

Se si utilizza l’acqua calda per pulire il viso, è il caso di cambiare questa abitudine, perché col tempo, la pelle potrebbe subire delle conseguenze.

L’acqua calda secca la pelle, asciuga gli oli naturali prodotti per la protezione dagli agenti esterni.

Anche se il calore dilata i pori, questa non verrà affatto pulita in profondità, ma si verificherà un eccesso di sebo e per chi ha già una pelle grassa ciò è dannoso.

Chi ha una pelle sensibile, rischia la rottura dei capillari, in quanto dilatati dall’acqua calda.

Poiché l’acqua calda è molto disidratante, con il trascorrere del tempo, la pelle del viso risulterà grigia e spenta.

Le conseguenze dell’utilizzo dell’acqua fredda

La soluzione a tutto questo, non è nemmeno l’utilizzo dell’acqua fredda per pulire il viso.

Contrariamente a quanto si pensa, l’acqua fredda restringe i pori, evitando alle creme, utilizzate per l’idratazione del viso, ad agire e penetrare nella pelle.

Ecco come va lavato il viso, con l’acqua calda o fredda? Come fare

La soluzione a tutto questo sta nell’ utilizzare acqua tiepida. Questa non arreca nessun danno, e con l’aiuto dei giusti detergenti, aiuta a tenere la pelle del viso pulita e ben curata.