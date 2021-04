Come utilizzare tutto il cioccolato rimasto dalle uova di Pasqua per un dolce pronto in soli 5 minuti

Dopo le feste di Pasqua, si sa, la casa è inondata da uova di cioccolato. Tante uova per tanti gusti: c’è chi ama il fondente, chi mangia solo quello al latte, chi non può rinunciare alle uova Kinder. Il risultato è una quantità esagerata di cioccolato che resta nei contenitori per mesi. Seguendo questa ricetta si potrà utilizzare tutto il cioccolato rimasto dalle uova di Pasqua per un dolce pronto in soli 5 minuti. Il risultato sarà una torta al cioccolato morbidissima e cremosa, con un cuore umido, che tanto ricorda i brownies inglesi.

Ingredienti

Per preparare questa ricetta, veloce e golosa, sono sufficienti solo 4 ingredienti e una preparazione di pochi minuti. Ecco cosa recuperare in casa:

a) 300 gr di cioccolato recuperato da tutte le uova di Pasqua (va bene anche un solo tipo o mixando tutti quelli a disposizione);

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) 4 uova;

c) 170 gr di zucchero (da diminuire a 130 se il cioccolato è al latte);

d) 100 gr di burro;

e) un cucchiaio abbondante o di farina 00 o di fecola di patate.

Il procedimento

Preparare questa torta di cioccolato è davvero facilissimo. Il primo passo è sciogliere a bagnomaria il cioccolato con il burro, stando attenti di non farlo cuocere troppo. Dopo di che si dovranno versare le uova e lo zucchero in un recipiente capiente e montarle con le fruste elettriche per 5 minuti. Il risultato dovrà essere un composto arioso e gonfio. Procedere versando lentamente il composto di burro e cioccolato e il cucchiaio di farina (o fecola) e mescolando dall’alto verso il basso, per non far sgonfiare il composto. Versare l’impasto in una tortiera del diametro di 24 cm, ricoperta sul fondo da carta da forno. Infornare a 180° per 25/30 minuti a forno statico.

Importante: la torta al cioccolato dovrà essere umida al centro. Quindi nessuna paura se, infilzando lo stecchino ne uscirà sporco.

Seguendo passo passo questa semplice ricetta sarà possibile utilizzare tutto il cioccolato rimasto dalle uova di Pasqua per un dolce pronto in soli 5 minuti. E per non sentirsi troppo in colpa quando si mangia il cioccolato, ecco tutte le false credenze sul cioccolato.