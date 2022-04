Quando facciamo la spesa a volte compriamo più di quanto necessario. In alcune situazioni, tendiamo a fare scorta di determinati alimenti che crediamo di utilizzare presto. Una volta sistemate le cose nella dispensa, però, possiamo dimenticarci di averle in casa. Ed è così che, facendo ordine in casa, ci rendiamo conto di avere degli alimenti in scadenza. Tra gli ingredienti più comuni e con i quali possiamo realizzare moltissimi piatti ci sono farina, uova, burro, latte e yogurt.

Quando possibile, cerchiamo di evitare gli sprechi e cercare soluzioni per realizzare gustose ma semplici ricette di recupero. Con gli avanzi rimasti nel frigorifero possiamo realizzare davvero piatti incredibili. Ecco perché oggi vogliamo suggerire un modo semplice e veloce per utilizzare lo yogurt in scadenza realizzando un dolce perfetto da gustare nella stagione primaverile. A completare la ricetta ci saranno 2 succosi ed irresistibili frutti che troviamo in questo periodo nei negozi.

Ingredienti

500 g di yogurt;

250 g di biscotti;

250 ml di panna fresca;

150 g di burro;

scorza di un limone non trattato;

25 g di miele;

100 g di fragole;

200 g di mele.

Come utilizzare lo yogurt in scadenza per preparare un dolce cremoso senza usare il forno con 2 deliziosi frutti di stagione

Per iniziare, imburriamo uno stampo con cerniera e foderiamolo con carta da forno. Frulliamo con un mixer i biscotti insieme alla scorza di limone. Facciamo fondere il burro in un tegame ed uniamolo al composto. Questa è la base che utilizzeremo per realizzare la nostra torta. Trasferiamo il composto nello stampo e compattiamolo con un cucchiaio. Riponiamo lo stampo nel congelatore e lasciamo riposare la base per 20 minuti. Nel frattempo, prepariamo la farcitura, quindi montiamo la panna a neve ferma. Versiamo poi in un recipiente lo yogurt ed amalgamiamolo al miele.

Aggiungiamo quindi allo yogurt la panna usando una spatola. Muoviamoci delicatamente dall’alto verso il basso, in modo da non smontarla. Recuperiamo lo stampo con la base di biscotti dal frigorifero e versiamo al suo interno la farcitura. Livelliamo il tutto e lasciamo riposare la torta per due ore nel congelatore. Poco prima di servire la torta, dopo averle lavate con cura, tagliamo a pezzetti le fragole e le mele. Usiamo i pezzetti di frutta fresca per ricoprire la superficie della torta. Togliamo lo stampo e serviamo la nostra torta fresca allo yogurt.

Consigli

Ecco come utilizzare lo yogurt in scadenza per preparare una torta golosissima e semplice da realizzare. Il mix di fragole e mele si sposa perfettamente con la cremosità della farcitura a base di panna e yogurt. Invece, la scorza di limone conferisce freschezza alla base, ma, se preferiamo una nota meno acre, consigliamo di utilizzare l’arancia. Se al termine della ricetta ci rimangono delle mele, possiamo usarle per preparare un dolce semplice e pronto a deliziare tutti i commensali.

