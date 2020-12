Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



WhatsApp è oggi una delle applicazioni più utilizzate con elevatissimi numeri di account registrati. Ormai sono davvero poche le persone che non utilizzano questa applicazione e che sono rimasti ancora ai famosi SMS. WhatsApp ci permette di rimanere in contatto con chi vogliamo in modo semplice, veloce ed economico. Inoltre tramite questa applicazione possiamo mandare immagini, video, note vocali e fare anche videochiamate.

Insomma diciamo che ne siamo diventati anche un po’ dipendenti.

Dipendenza

Molti di noi vivono in sintonia con il proprio smartphone. Non riescono a spegnerlo neanche per 10 minuti e ogni volta che suona o vibra non aspettano neanche un secondo prima di scoprire chi li cerca.

Di conseguenza la gente oggi va in giro con i caricabatterie portatili per non rischiare mai di rimanere senza telefono.

Quando lo smartphone si spegne, c’è chi si sente totalmente fuori dal mondo e non accetta di ritrovarsi senza WhatsApp.

Oggi proprio per risolvere questo problema vediamo come utilizzare lo stesso account di WhatsApp su due device contemporaneamente.

Ci sarà sicuramente capitato molto spesso di ritrovarci senza WhatsApp perché il nostro smartphone ci ha abbandonati per qualche motivo.

Proprio per non doverci ritrovare a sentirci fuori dal mondo per troppo tempo e quindi per utilizzare sempre la nostra applicazione preferita, sveliamo un trucco.

La soluzione

La soluzione è utilizzare WhatsApp Web. In questo modo potremo clonare la finestra del nostro account Whatsapp ritrovandoci tutte le nostre conversazioni.

Potremo perciò rispondere a tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, ma anche rispondere o effettuare chiamate vocali.

Aperto questo sito clicchiamo sui tre puntini in alto e inseriamo la funzione “Apri in Chrome” cliccando sull’opzione “Desktop”.

A questo punto chi chiederà di inserire il codice QR che servirà per associare il nostro account al secondo dispositivo.

In questo modo potremmo utilizzare la nostra applicazione anche sul computer. In molti casi potrebbe essere molto comodo.

Ecco quindi come utilizzare lo stesso account di WhatsApp su due device contemporaneamente per non ritrovarci mai senza.