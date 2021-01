L’impasto della pizza può essere utilizzato per tantissime preparazioni, sia salate che dolci.

In questo articolo spiegheremo come utilizzare l’impasto della pizza per realizzare dolci semplici e gustosi che piacciono a tutti, grandi e piccoli.

Ecco come utilizzare l’impasto della pizza per realizzare dolci semplici e gustosi

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La pizza dessert

Se si vuole proprio essere veloci, proponiamo la pizza dessert.

È una semplice pizza bianca, che si può farcire con ciò che si vuole come ad esempio: creme al cioccolato, alla nocciola, crema pasticciera, frutta, ecc..

I churros

Sono dei dolci fritti tipici spagnoli, molto buoni, che possono essere preparati anche con l’impasto della pizza.

Si tratta di una pastella fritta, leggermente salata, fatta con farina, acqua, sale e zucchero e bagnata nella cioccolata calda.

Gli angioletti

Sono dei dolci molto diffusi in alcune delle pizzerie napoletane.

L’impasto della pizza viene allungato, fritto, arrotolato nello zucchero a velo e servito caldo, con un po’ di nutella o altre creme.

I pan goccioli

Si possono preparare i pan goccioli sostituendo alla brioche, l’impasto della pizza e aggiungendo le gocce di cioccolato prima della cottura. Posizionare i panini su una teglia da forno, ricoperta da carta da forno e cuocerli fin quando non si saranno colorati.

I cinnamon roles

Se si è amanti dei dolci ma si vuole evitare di assumere alimenti grassi, si può utilizzare l’impasto della pizza per questi gustosi dolci e prepararli in un attimo.

Basta stendere l’impasto formando un rettangolo, spolverarci sopra un po’ di cannella e zucchero di canna e arrotolare.

Tagliare il rotolo a fettine spesse e avvolgerle su se stesse, formando dei rolles. Infine infornare e tirare fuori quando di saranno dorati.

Fagottini di strudel

Si possono realizzare impasti per lo strudel con differenti versioni.

Basta stendere l’impasto della pizza dando una forma rettangolare.

Riempire con cannella, mele, zucchero, uvetta, mandorle tritate, un cucchiaio di marmellata e un pizzico di pangrattato.

Dare vita a dei piccoli strudel e spolverizzare con un po’ di zucchero a velo.