La Legge 104/92 tutela i lavoratori disabili e coloro che assistono un familiare in situazione di gravità con tre giorni di permessi al mese. L’obiettivo è di favorire l’integrazione lavorativa e garantire il rispetto della libertà e della dignità umana. Ma come utilizzare le ferie in continuità con i permessi Legge 104/92?

Ferie e permessi Legge 104 nello stesso mese

Il lavoratore nel corso del mese ha diritto a tre giorni di permessi retribuiti ai sensi della legge 104/92. Inoltre, il periodo di astensione dal lavoro è coperto anche da contribuzione figurativa.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La contribuzione figurativa è valida sia per il diritto che per la misura al trattamento pensionistico.

Ma come utilizzare le ferie in continuità con i permessi legge 104/92? A chiarire quest’aspetto è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 24 del 1° agosto 2012.

Il Ministero specifica che se il lavoratore ha fruito nello stesso mese di ferie e altri tipo di premessi, i permessi legge 104/92 non devono essere riproporzionati.

Con altro tipo di permessi si intende: malattia, maternità, permesso sindacale, eccetera.

Inoltre, si chiarisce che le ferie e i permessi non sono “interscambiabili” perché sono due istituti diversi.

Come utilizzare le ferie in continuità con i permessi Legge 104/92?

Bisogna precisare che le ferie sono fondamentali per il lavoratore, e la normativa ribadisce che sono “irrinunciabili”. Questo significa che il lavoratore non può rinunciare alle ferie e le deve godere. Le ferie sono corrisposte in base al Contratto di lavoro di categoria (CCNL).

Inoltre, non possono essere “monetizzate”, significa che il lavoratore deve godere le ferie e non possono essere sostituite con il pagamento. Tuttavia, la normativa prevede un’eccezione, nel caso di chiusura del rapporto di lavoro. Solo in questo caso le ferire maturare sono pagate al lavoratore.

Il lavoratore ha diritto di godere le ferie e nello stesso mese può fruire anche dei tre giorni di permessi legge 104 in continuità.