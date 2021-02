Consumiamo spesso le arance dopo i pasti o negli spuntini. Spesso ne buttiamo via la buccia che può invece tornare utili per tante decorazioni.

Vediamo come utilizzare le bucce d’arancia in modo creativo, risparmiando anche sui prodotti, potendolo riciclare in maniera efficace.

Creare candele

Con le bucce d’arancia si può dar vita a delle candele profumate per la casa.

Sono facili da realizzare, bisogna solo cercare di non rompere del tutto le bucce lasciandone intatto il filamento bianco centrale.

Questo sarà destinato a diventare lo “stoppino” della candela.

Riempiamo l’interno dell’arancia con un po’ di olio o cera liquida e accendiamolo con un fiammifero.

Realizzare profumi per l’armadio

Lasciamo essiccare per alcune settimane le bucce di agrumi all’interno di un contenitore con degli oli essenziali.

Successivamente sistemiamo il tutto in bustine traforate che andranno conservate negli armadi per profumare biancheria ed abiti.

Creare ornamenti

Tagliamo le bucce avendo l’accortezza di non romperle.

Prendiamo delle formine di metallo e ritagliamo delle figure che si potranno decorare e dipingere a piacimento.

Possiamo assemblarle per creare delle decorazioni da appendere a casa, per profumare e rendere più colorato l’ambiente domestico.

Creare un liquore “arancino”

Si può realizzare un ottimo digestivo al gusto di arancia.

Basterà aggiungere un po’ di alcol e lasciare le bucce in un barattolo per 3-4 giorni.

Dopo che i giorni saranno passati, andiamo a bollire l’acqua ed uniamo dello zucchero.

Filtriamo l’alcool, aggiungendo l’acqua zuccherata, mescoliamo, lasciamo raffreddare e versiamo il tutto in una bottiglia di vetro.

Allontaniamo i cani e i gatti dalle piante

Spargere le bucce d’arancia terrà lontano i cani ed i gatti che frequentano il nostro giardino, o anche l’orto, impedendogli di far danni.

Le bucce, essendo biodegradabili, fertilizzano la terra e si decompongono in modo naturale.

Ora sappiamo come utilizzare le bucce d’arancia in modo creativo.