Le banane sono uno di quei frutti che amiamo portare in tavola durante tutto l’anno, a prescindere dalla stagionalità.

Del resto, sono dolci e sostanziose, perfette per uno snack improvvisato o per una merenda golosa e il loro giallo vivace dà colore alla cucina.

Come, però, accade per altre tipologie di alimenti, quali passata di pomodoro o farina, anche l’acquisto di banane può sfociare in eccesso.

Il risultato è che ci troviamo in difficoltà a smaltirle, anche perché spesso tendono a annerire velocemente.

Mentre alcuni apprezzano al gusto anche un maggior livello di maturazione del frutto, per altri diventa pastoso e stucchevole, dunque immangiabile.

Dal momento che è sempre meglio evitare sprechi di cibo e soldi, ecco come utilizzare le banane mature in questa ricetta veloce e senza burro.

Torta rovesciata

Il nome è già un programma e ci appare subito chiaro quanto il risultato finale possa essere esteticamente appagante.

Non meno soddisfacente il gusto, leggero e delicato, senza il burro che potrebbe andare un po’ a coprire il gusto avvolgente della banana.

Il vero tocco da maestro si nasconde, poi, nella salsa al caramello, che sposa perfettamente l’aroma dell’impasto.

Per il dolce in questione occorrono:

200 g di farina 00;

100 g di zucchero;

3 uova;

80 ml di olio di semi di girasole;

150 ml di latte;

8 g di lievito per dolci;

2/3 banane medie;

½ succo di limone;

½ cucchiaino di estratto di vaniglia;

Per la salsa al caramello, invece, basteranno:

100 g di zucchero;

40 ml di acqua.

Come utilizzare le banane mature in questa ricetta facile e senza burro diversa dal solito banana bread

Cominciamo con la preparazione del caramello, per cui sarà sufficiente sciogliere lo zucchero in acqua calda.

Procediamo, poi, tagliando le banane a rondelle e vaporizzandole con il succo di limone.

Presa una ciotola, creiamo la base dell’impasto, sbattendo le uova con lo zucchero, l’estratto di vaniglia, l’olio e il latte.

Non resta, quindi, che amalgamare anche la farina e il lievito setacciati, mescolando fino ottenere una sorta di pastella omogenea.

A questo punto, trasferiamo il caramello tenuto da parte in uno stampo per ciambella, guarniamolo con le fettine di banana e versiamo anche l’impasto.

Per concludere, inforniamo a 180° C per circa 40 minuti e lasciamo intiepidire prima di servire.

Consigli

Per rendere il dolce ancora più goloso, è possibile aggiungere anche scaglie di cioccolato o frutta secca a piacere.

Una valida alternativa è infatti questa torta alle banane mature e noci, ottima anche per chi deve tenere a bada il colesterolo.