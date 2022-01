Come utilizzare la crema pasticcera senza burro e olio per cucinare una torta di mele e riciclare quella avanzata per le frittelle ripiene

Se vogliamo arricchire i dolci che cuciniamo solitamente, la crema pasticcera fatta in casa è l’aggiunta giusta per avere più gusto senza perdere la semplicità.

Rispetto ad altri tipi di crema, possiamo impiegare per la preparazione una farina diversa da quella 00, come per esempio la farina di riso o quella di mais.

L’utilizzo della farina di riso o di mais, oltre a essere più salutare, ci aiuta a non sbagliare perché a contatto con le proteine dell’uovo non si addensa e la crema non “impazzisce”.

Per avere una ricetta ipoglicemica e ipocalorica, anche l’utilizzo della maizena o della farina di guar è una buona alternativa.

L’abbinamento con la torta di mele

Se vogliamo sapere come utilizzare la crema pasticcera per ottenere dolci leggeri dobbiamo partire da un punto importante. Burro e olio non sono fondamentali per migliorare la qualità del composto. Una torta di mele light arricchita da una buona crema pasticcera, fatta magari utilizzando del latte vegetale, è un dolce molto gustoso da mangiare.

Versiamo dunque latte vegetale in un pentolino con un baccello di vaniglia. Sbattiamo la farina di mais insieme ai tuorli dell’uovo e allo zucchero di canna. Non buttiamo gli albumi. Possono essere usati per biscotti o amaretti.

Versiamo il composto nel latte e mescoliamo a fuoco lento fino a quando diventa cremoso.

Lasciamolo raffreddare per qualche minuto, trasferiamolo in una ciotola e copriamo con la pellicola trasparente.

Sbucciamo le mele per la torta e mettiamole nel succo di limone perché non si scuriscano.

Sbattiamo altre uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e versiamo nel latte vegetale riscaldato. Aggiungiamo farina di mais e lievito e mescoliamo a fuoco lento fino a ottenere un composto omogeneo privo di grumi.

Versiamo in uno stampo e inforniamo a 180 gradi.

Quando la torta è pronta, utilizziamo un cucchiaio per sistemare la crema in superficie stendendola per bene fino a ricoprila. Possiamo tagliare delle fettine di mela e creare uno strato che completi la nostra ricetta.

Senza burro e olio abbiamo preparato una torta di mele arricchita da una crema pasticcera leggera e saporita. Se la crema è avanzata possiamo utilizzarla in due modi differenti.

Utilizzando due cucchiai possiamo farla rotolare nel pan grattato insieme a un tuorlo e creare una polpetta da friggere nell’olio caldo. Oppure se abbiamo preparato una ricetta diversa per frittelle più grandi possiamo riempirle con la crema pasticcera tramite una sacca da pasticcere.

Dopo averle scolate e asciugate con la carta assorbente possiamo mangiarle senza altre aggiunte oppure ricoprirle con lo zucchero a velo per avere ancora più gusto.

La crema pasticcera è un composto versatile che di permette di non sprecare nessun ingrediente e di esprimere la nostra fantasia in cucina.