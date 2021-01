L’interesse di moltissimi consumatori per i prodotti di origine naturale, negli ultimi anni, è cresciuto enormemente. La ricerca costante di prodotti con cui fare il bucato in maniera naturale ha riportato alla luce dei rimedi antichi e dimenticati.

Uno tra i metodi con minor impatto ambientale per pulire gli indumenti è la liscivia di cenere. Ecco come utilizzare la cenere al posto dei detersivi tradizionali per fare il bucato quasi a costo zero.

Questo è uno tra gli esempi più lampanti di economia circolare, una corrente di pensiero in grado di valorizzare gli scarti, donandogli nuova vita.

Per secoli la cenere è stata utilizzata dalle casalinghe di tutto il mondo per lavare il bucato. Per tutti coloro che possiedono in casa un caminetto o una stufa a legno, vediamo come utilizzare la cenere al posto dei detersivi tradizionali per fare il bucato quasi a costo zero.

La liscivia non è altro che una soluzione composta da cenere di legno e acqua bollente. I principi attivi contenuti nella corteccia del legno donano alla cenere un enorme effetto sbiancante e igienizzante. L’azione del carbonato di sodio e del carbonato di potassio, sono gli agenti chimici responsabili dell’effetto miracoloso.

Per ottenere una liscivia di qualità, rispettare le quantità è fondamentale. L’efficacia della reazione è garantita utilizzando 5 parti d’acqua e 1 parte di cenere.

Come si realizza la liscivia per il bucato

Per ottenere dei risultati straordinari, tutto parte dalla cenere. Con l’utilizzo di un setaccio di ferro occorre separare la cenere dal carbone. Solamente la polvere più fine è in grado di eliminare in profondità anche le macchie più ostinate.

La cenere contenuta nel setaccio andrà trasferita in una pentola in cui andrà aggiunta l’acqua bollente, nelle parti indicate in precedenza. Trascorse due ore di cottura, a fiamma vivace, coprire la pentola e lasciare raffreddare il composto ottenuto per una notte.

Il giorno successivo, aprendo la pentola, si noterà una netta separazione dei due elementi. La cenere si troverà sul fondo della pentola, l’acqua in superficie. L’ultimo passaggio da compiere è filtrare l’acqua con un colino a maglie molto fini.

Non appena la soluzione acquosa avrà assunto un colorito trasparente, sarà pronta all’uso.

Ecco come utilizzare la cenere al posto dei detersivi tradizionali per fare il bucato quasi a costo zero.