Nella cucina italiana sappiamo che l’olio gioca un ruolo fondamentale e non può mai mancare nelle nostre case. A differenza di altri Paesi europei, in Italia (e lungo tutto il Mediterraneo) l’olio non è solamente utilizzato per cucinare. Anche e soprattutto, l’olio è un alimento da gustare crudo, sull’insalata, per condire piatti di carne o pesce. Oppure su un pezzo di pane fresco con un po’ di sale e origano, e magari del pomodoro, come antica tradizione del Sud Italia.

Questo per quanto riguarda l’olio di oliva. Negli ultimi anni si sono “scoperti” altri oli, prima impensabili, ottenuti dalla spremitura di semi, cereali o frutta secca. I loro usi sono diversi, non solo in cucina. È diventato di moda, infatti, scoprire quali altri utilizzi possono avere gli oli che di solito consumiamo con i pasti.

L’olio di semi di lino: che cos’è e come si usa?

Se ci stiamo chiedendo come utilizzare in cucina quest’olio fantastico dalle proprietà incredibili e dal sapore dolce ma intenso, siamo all’articolo giusto. L’olio di lino, infatti, possiede nutrienti di qualità che lo rendono un olio dalle proprietà fenomenali.

Ad esempio è ricco di vitamina B, C ed E, e di omega 3, che lo rendono un ottimo integratore, anche nel bilanciamento del colesterolo. Sali minerali, fibre e proteine, poi, lo rendono davvero un concentrato salutare.

Molti Lettori si chiederanno anche come utilizzare in cucina quest’olio. Anche perchè… che sapore ha?

Il sapore dell’olio di lino è intenso, ma dolce e fruttato. Ma c’è qualità e qualità. È sempre da preferire un olio biologico, si va quasi sul sicuro. Inutile dire che sa di semi di lino spremuti…

E come si può utilizzare? Dove inserirlo nei nostri piatti?

Sicuramente sull’insalata, di qualsiasi tipo. Ottimo anche nello yogurt o mescolato al formaggio fresco per ottenere un’ottima salsa.

Anche a crudo sul pesce è fenomenale, soprattutto se cotto al forno. Oppure sulle nostre zuppe di legumi o nell’hummus.