Le erbe aromatiche sono molto utilizzate nella preparazione e nel condimento di molte ricette della tradizione mediterranea. Presentano un’alternativa sana ai soliti condimenti pesanti.

Possiamo tenerle sui nostri balconi o giardini per dare un tocco di colore in più ma bisognerebbe averne sempre una scorta in cucina per qualsiasi evenienza.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Le diverse tipologie

Le erbe aromatiche più conosciute e utilizzate sono il basilico che di solito viene usato per dare sapore ai sughi, ad esempio il sugo al pomodoro o al pesto.

Il prezzemolo viene utilizzato per insaporire carne o pesce.

L’origano importante per alcune ricette come la pizza o inserito nelle insalate di pomodoro fresco o nella passata di pomodoro.

L’erba cipollina che non può mancare nelle salse più sfiziose come quelle a base di yogurt ad esempio.

Ma non dimentichiamoci della salvia, della menta, del rosmarino e di tante altre.

Oggi spiegheremo qui di seguito come utilizzare il microonde per essiccare le erbe aromatiche in pochissimo tempo.

In questo modo riusciremo sempre ad avere una scorta da utilizzare nelle ricette che più preferiamo.

Come utilizzare il microonde per essiccare le erbe aromatiche in pochissimo tempo

Innanzitutto raccogliamo le erbe aromatiche che vogliamo essiccare.

Laviamole per bene con l’acqua fredda e asciughiamole con un panno da cucina o con della carta che assorba il più possibile l’acqua.

Adesso posizioniamole all’interno del nostro microonde su un piatto adatto a certe temperature.

Lasciamole cuocere per circa 5 minuti a 650 watt.

Terminato il tempo necessario, controlliamo che le erbe aromatiche che abbiamo scelto siano abbastanza secche.

Se così non fosse è necessario farle cuocere qualche altro minuto.

Una volta raggiunta la consistenza desiderata, andiamo a riporle all’interno di un frullatore per tritarle per bene.

Mentre si tritano, possiamo anche aggiungere qualche grammo di sale grosso.

Terminata l’opera, riponiamo il tutto in un recipiente di vetro.

Ecco come utilizzare il microonde per essiccare le erbe aromatiche in pochissimo tempo e in poche e semplici mosse.

Da oggi in poi insaporire i nostri piatti preferiti sarà semplicissimo.