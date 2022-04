Quando acquistiamo un prodotto lo facciamo perché lo immaginiamo per uno scopo ben preciso. A volte, però, capita di non essere soddisfatti di un acquisto, magari perché si tratta di una nuova marca che non conoscevamo prima. Altre volte, invece, i prodotti avanzano perché li usiamo poco e buttarli via sarebbe uno spreco di soldi. Pensiamo ad esempio al burrocacao: generalmente, usiamo questo prodotto per mantenere le nostre labbra lisce e vellutate. Tuttavia, se non lo usiamo in modo assiduo, difficilmente riusciremo a finirlo e potremo così sprecarlo. Oggi vogliamo dare dei consigli e fare scoprire come usare il burrocacao in modo alternativo e pratico. Molti pensano che questo prodotto serva solo per avere una pelle stupenda. In realtà, possiamo utilizzarlo anche per risolvere qualche piccolo problema quotidiano.

Come utilizzare il burrocacao non solo sulle labbra per avere trucco e pelle perfetta, ma anche in casa in modo sorprendente

A chi non è mai successo di comprare un paio di scarpe e di ritrovarsele graffiate dopo pochi giorni? Per fortuna, se abbiamo a nostra disposizione il burrocacao, possiamo rimediare. Se le nostre scarpe sono in cuoio o in pelle, applichiamone una piccola quantità sul graffio e strofiniamo delicatamente. Potremmo fare lo stesso anche con borse, cinture ed altri accessori fatti di questi materiali. Il burrocacao potrebbe essere utile inoltre anche in caso di CD e DVD graffiati. Se si tratta di graffi superficiali, applichiamo il balsamo per le labbra con delicatezza e togliamo l’eccesso con un pezzo di carta.

Make up e profumo

A volte, dopo aver applicato il mascara, succede che il trucco sbavi macchiandoci la pelle che circonda l’occhio. Se non vogliamo ricominciare tutto dall’inizio, mettiamo una piccola quantità di burrocacao su un bastoncino di cotone e rimuoviamo con esso le sbavature. Il trucco verrà via in un attimo, restituendoci una pelle morbidissima. Il burrocacao potrebbe aiutare anche a rinforzare le ciglia fragili. Usiamolo sulle palpebre e sulle ciglia magari applicandolo con uno scovolino da mascara pulito. Inoltre, questo prodotto è perfetto anche per fissare le sopracciglia senza il bisogno di acquistare gel fissanti. Applichiamolo sullo scovolino da mascara pulito e pettiniamo le sopracciglia verso l’alto. Infine, un po’ di burrocacao sulla pelle nelle zone in cui andremo ad applicare il profumo permetterà di prolungarne la durata di diverse ore.

Lacci e cerniere

Ecco come utilizzare il burrocacao non solo sulle labbra, ma anche per risolvere qualche piccolo problema in casa. In caso di cerniera inceppata, arrabbiarsi e tirare forte non serve. Passiamo del burrocacao sulla zona da sbloccare e vedremo come la cerniera tornerà a scorrere agevolmente.

Infine, se fatichiamo ad allacciare le nostre scarpe perché i lacci iniziano a sfilacciarsi, usiamo del burrocacao. In questo modo, allungheremo la vita dei lacci e sarà più semplice allacciare le scarpe.

