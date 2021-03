I gusci delle uova si possono utilizzare in 4 modi per aumentare la produttività del giardino e non solo. Infatti, sono utili oltre per concimare e migliorare il suolo, anche per scoraggiare le lumache, che si appiccicano dappertutto. Analizziamo come utilizzare i gusci delle uova in 4 modi, senza spendere soldi e utilissimi per il giardino. Da considerare anche che questo alimento si usa molto in cucina e il suo riciclo porta benefici a costo zero. Ecco una mini-guida su come utilizzare al meglio i gusci d’uovo e non buttarli via.

Come utilizzare i gusci delle uova in 4 modi senza spendere soldi e utilissimi

I gusci delle uova hanno grandi proprietà, contengono calcio ed è molto utile per la coltivazione delle piante di pomodoro. Per ottenere una resa migliore, si consiglia di frullare i gusci nel frullatore fino a quando non diventeranno quasi polvere. Praticare dei piccoli fori nel terreno e aggiungere la polvere ricavata dai gusci delle uova.

Inoltre, l’aggiunta dei gusci d’uova al compost aumenterà il contenuto dei minerali. Si possono aggiungere in polvere (come descritto sopra) oppure a pezzetti senza passarli nel frullatore.

Come far crescere il seme

I gusci delle uova si possono utilizzare come primi vasi per far crescere i semi. Basta riempire ogni metà di guscio con un po’ di terriccio e riporli in un cartone per le uova. Piantare all’interno del terriccio i semi e curarli finché le piante non siano abbastanza grandi.

A questo punto, bisogna porre il guscio d’uovo con la piantina in un vaso o direttamente nel giardino. Stringere il guscio, e fare in modo che si rompi un po’. Questo consente alle radici delle piantine di attraversare il guscio quando sono nel giardino o nel vaso.

Questo sistema è molto semplice e il calcio contenuto nel guscio dell’uovo aiuta la piantina a crescere meglio.

I gusci d’uovo scoraggiano le lumache

Su questa teoria ci sono pareri discordanti, ma vale la pena di provare. Basta schiacciare i gusci in piccoli pezzettini. Cospargere i gusci schiacciati intorno alla base delle piante. Dovrebbero dissuadere le lumache o altri insetti dal corpo molle.