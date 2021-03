Gli oli naturali sono dei vecchi rimedi che si possono utilizzare per ottenere il benessere e la cura della persona senza spendere un soldo.

In inverno, ma anche in estate, la pelle del nostro corpo e i capelli, sono costantemente esposti agli agenti atmosferici.

Alcuni di questi rimedi naturali sono un’ottima risposta per la pelle secca e spenta o per capelli secchi che hanno la necessità di essere idratati a fondo.

Come utilizzare gli oli naturali per il benessere della persona

L’olio di cocco è un ottimo rimedio naturale e soprattutto idratante per i capelli. Preparare un impacco da tener in posa per qualche ora, (ancora meglio se avvolgendo i capelli con la pellicola per alimenti) con olio di cocco e olio di ricino idraterà a fondo i capelli e si potrà utilizzare ogni volta che bisognerà lavarli. Il risultato è sorprendente, i capelli compariranno da subito setosi e lucenti.

Idratare a fondo la pelle, è un gioco da ragazzi con l’olio di Argan, ottimo per la pelle secca e screpolata. Questo tipo di olio molto utilizzato in estetica, si assorbe molto facilmente e non lascia la pelle unta dopo l’applicazione. Inoltre può essere utilizzato come siero anti-age per le sue proprietà benefiche antiossidanti.

In aiuto contro l’eczema e l’acne, l’olio di avocado, ricco di vitamina E, è un ottimo rimedio da utilizzare tutti i giorni. Le sue proprietà antiossidanti conferiscono all’olio di avocado, un ottima funzione idratante per ottenere una pelle morbida e setosa.

Un ottimo scrub per il corpo può essere ottenuto combinando l’olio di oliva con i fondi del caffè o lo zucchero di canna. Quest’ultimi sono granulosi e mischiati con l’olio d’oliva sono un eccezionale esfoliante per il corpo, contribuendo a rimuovere le cellule morte e ad idratare la pelle. Inoltre l’olio di oliva è anche un efficace struccante naturale.