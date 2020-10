Oggi si tratterà di un argomento molto delicato e comune a tante persone: il partner narcisista. Il problema di questo genere di rapporto è la precarietà emotiva e psicologica, che può diventare tossica.

Infatti, è proprio caratteristico nelle persone con una personalità narcisista: ecco come uscire illesi da un loop con un narcisista.

Come si comporta un narcisista

Il/la narcisista sa riconoscere i nostri punti vulnerabili e cerca di ferirci per sentirsi meglio.

Stare male in seguito al suo attacco o cercare di comprendere o giustificare i suoi comportamenti, significa cadere nella sua trappola. Il narcisista cerca di rendere la sua vittima dipendente, per poterla controllare e nutrirsi del suo malessere. Spiegare ad un narcisista che i suoi atteggiamenti feriscono, e cercare di sensibilizzarlo o farlo ragionare, è tempo perso. Lui/lei sa che la vittima soffre e usa il suo malessere per tormentarla e umiliarla di più.

Il suo scopo è manipolarci a suo piacimento.

Come uscire illesi da un loop con un narcisista

Se si nota che la persona con la quale si esce mostra le caratteristiche di un narcisista, il consiglio è quello di scappare il più lontano possibile. Non pensare mai che la persona cambierà o che noi saremo così bravi da fargli/le venire la voglia di cambiare.

Diverso è quando un narcisista è un membro della famiglia o un collega, per cui non possiamo evitare l’interazione con loro. Allora, come comportarsi in questi casi per non rovinare il nostro equilibrio interiore?

Un narcisista pratica una serie di tecniche per esercitare il proprio potere.

Una di queste è la punizione con il silenzio. Lo scopo è quello di aumentare il livello di frustrazione e la confusione nella mente della vittima.

Anche le manifestazioni di rabbia senza un motivo hanno intenzione di mettere l’interlocutore in posizione di remissività rispetto al narcisista.

La manipolazione è una delle attività più amate da questi soggetti. Infatti, la usano per incutere il timore del peggio per ottenere la risposta che desiderano.

Suggerimenti per fermare il loop

Purtroppo, come si è accennato prima, non si può cambiare la personalità di un narcisista. Si tratta di un vero e proprio disturbo di personalità e come tale va curato con l’ausilio di uno specialista.

Ma ciò che possiamo fare noi, è proteggere la nostra persona dagli eventuali danni.

Bisogna assolutamente evitare chiarimenti, giustificarsi o stabilire qualsiasi contatto. Praticare il silenzio e sottrarsi fisicamente. Lasciare il narcisista cuocersi nel suo stesso brodo.

