Come usare Whatsapp dal computer senza avere internet sul cellulare. Negare che Whatsapp abbia realizzato una vera e propria rivoluzione nell’ambito della messaggistica istantanea è praticamente impossibile. Sicuramente, ad oggi, è l’applicazione per eccellenza. Quella che non manca mai sul cellulare di nessuno, dal momento in cui si è del tutto sostituita ai comuni SMS, ormai quasi inutilizzati. In quest’articolo ti spiegheremo come usare Whatsapp sul computer senza avere internet sul cellulare. L’unico requisito, infatti, è che quest’ultimo sia in grado di ricevere un SMS di conferma.

Whatsapp su PC e su Mac può essere attivato grazie al programma BlueStacks, scaricabile da questo sito. Infatti, questo consente di emulare l’attività di un cellulare, creando una sorta di smartphone virtuale. Una volta avviato, si presenta avente una schermata simile a quella di un qualunque dispositivo Android. Tuttavia, è necessario avere un account Google col quale effettuare il primo accesso allo store. Whatsapp può essere, infatti, installato da uno dei due store disponibili. Fatto ciò, si potrà utilizzare il proprio numero di cellulare per ricevere il PIN di conferma. Quindi, in questo modo si potrà utilizzare Whatsapp. In un primo momento, questo sarà completamente privo di chat e di contatti, ma sarà comunque possibile ricevere messaggi da terzi.

Per inviare messaggi nuovi, bisognerà aggiungere i propri contatti alla rubrica di Bluestacks e, quindi, averne i numeri a portata di mano. Se si aveva o si ha uno smartphone Android, è in ogni caso possibile utilizzare la funzione di backup per recuperare le vecchie chat, importandole sul computer.

Quindi, con questo metodo potrai emulare Whatsapp sul computer anche senza avere internet sul cellulare. Tuttavia, se hai già un cellulare ed hai solo intenzione di utilizzare Whatsapp anche dal web, non hai bisogno di Bluestacks. Per approfondire, prova a consultare quest’altro articolo.