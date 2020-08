Se proviamo ad andare in un centro commerciale in questi giorni di afa assoluta e cerchiamo, al reparto elettrodomestici, dei pinguini o dei ventilatori a soffitto, facilmente ci risponderanno: esaurito!”. Chi infatti non ha la fortuna di avere una casa climatizzata, corre a cercare alternative nei ventilatori e nei pinguini. I ventilatori a soffitto sono infatti una delle scelte più apprezzate non solo negli appartamenti, ma anche negli uffici. Addirittura, molti preferiscono avere sia il clima che le pale a soffitto. In effetti quest’ ultima scelta permette di rinfrescare gli ambienti anche di chi non sopporta il troppo freddo dei climatizzatori. Sul mercato poi oggi esistono modelli sempre più accattivanti dal punto di vista estetico, oltre a essere silenziosi ed economici.

Comodi sì, ma quando si tratta di pulirli?

Premesso quindi che scegliere un ventilatore con le pale a soffitto può essere una buona idea, rimane però il dubbio di come pulirlo. Innegabilmente infatti diventa un deposito di polvere e di acari, difficili da rimuovere: Prendere la scala e spazzarlo con il classico piumino, può anche diventare un’impresa pericolosa. ecco quindi che la nostra redazione vi suggerisce come usare una federa per pulire le pale nel ventilatore a soffitto.

Un vecchio, ma sempre valido sistema

Pulire le pale del ventilatore con la federa di un cuscino è uno di quei rimedi antichi, che non devono perdersi col tempo. gli esperti della nostra redazione infatti colgono l’occasione di ricordarlo, trattandosi di un sistema assolutamente semplice, concreto ed economico. Basterà infatti prendere una vecchia federa, ricoprire la lama bel ventilatore e tirare la federa verso di noi, stando attenti a non cadere: Eviteremo così di utilizzare sgrassatori o prodotti chimici, o altrimenti, di spargere polvere per tutta la casa. Ecco come usare una federa per pulire le pale del ventilatore a soffitto, ricorrendo a un metodo assolutamente a costo zero!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Approfondimento

Attenzione alle padelle antiaderenti