Si avvicina il mese di maggio e l’estate. Le giornate si sono già allungate e il Sole splende più che mai. Ci apprestiamo a trascorrere bei momenti all’aperto e magari con il giusto accessorio.

Tutti noi ci stiamo apprestando a scegliere il nuovo paio di occhiali da sole da sfoggiare. Seguendo le mode del momento possiamo trovare diversi modelli. Le montature più colorate e top che ci siano.

Ma se normalmente portiamo gli occhiali da vista come fare per evitare il classico problema del togli/ metti? Esiste un’alternativa più pratica?

Come usare questi nuovi e fantastici occhiali da sole per distinguersi da tutti e fare invidia

Se portiamo occhiali da vista nella nostra quotidianità conosciamo bene il fastidio di dover uscire con due paia di occhiali al seguito. Ma finalmente potremo dire addio al problema della scelta degli occhiali da sole.

Sì, perché sul mercato sta spopolando una nuova tecnologia. La lente fotocromatica.

Questa tecnologia ci permetterà di utilizzare un solo paio d’occhiali in diverse occasioni. Infatti, l’effetto fotocromatico fa sì che a contatto con i raggi UV la lente si scurisca per poi tornare normale in mancanza di forte luce solare.

Ma non facciamoci spaventare dal fatto di sembrare più adulti di quello che siamo. Potremo continuare ad usare la montatura che tanto sta bene sul nostro volto. E poi molti brand stanno adottando sempre più spesso questa ricercatezza del prodotto. Fornendo così la possibilità di avere un unico e multifunzionale paio d’occhiali.

Così sarà ancora più piacevole lavorare o fare sport all’aperto

Potremo trovare queste lenti anche in diverse colorazioni facilmente abbinabili con i nostri outfit. Ed i prezzi varieranno a seconda della forma e dell’intensità del colore che andremo a richiedere.

Ricordiamoci di fare una visita oculistica prima dell’acquisto. Questo ci permetterà di capire al meglio quale sia il modello più adatto a noi.

Ecco come usare questi nuovi e fantastici occhiali da sole per distinguersi da tutti e fare invidia. I nostri amici vorranno sapere tutto su questo nostro accessorio!

Un modo pratico e di tendenza per essere sempre al passo coi tempi.

