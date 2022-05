Maggio è un mese molto generoso e in grado di regalarci frutta e ortaggi straordinari. Questo è il mese delle ciliegie, frutta dal profumo delizioso e dal sapore dolce. Questi piccoli frutti arricchiscono le nostre macedonie di frutta, ma sono anche molto utilizzate per preparare marmellate e conserve. Sfortunatamente, il periodo delle ciliegie è molto breve, perché va da maggio a fine luglio. Per questo motivo, dobbiamo approfittare di questi mesi per godere pienamente di tutta la loro bontà. D’altra parte, ci sono diversi modi semplici per conservare questo frutto e farlo durare a lungo. Anche se deliziose da consumare da sole, possiamo usare le ciliegie anche in altri modi. Se cerchiamo un modo per servirle che sia diverso dal solito, oggi vogliamo suggerire l’idea di un dolce facile e veloce. Per realizzarlo serviranno pochi ingredienti, ma il risultato sarà davvero sorprendente.

Ingredienti

450 g di ciliegie;

300 g di vino rosso;

100 g di pasta fillo;

70 g di zucchero;

75 g d’acqua;

50 g di burro;

zucchero a velo q.b.

Come usare le ciliegie per preparare un dolce veloce senza latte né uova e con pochi altri ingredienti davvero molto semplice

Iniziamo preriscaldando il forno a 180 gradi e laviamo con cura le ciliegie rimuovendo il picciolo. Facciamo fondere il burro a fiamma moderata, lasciamolo intiepidire ed usiamolo per ungere l’esterno dello stampo per tartellette. Poggiamo sulla parte unta dello stampo 2 fogli di pasta fillo in modo sfalsato e facciamoli aderire per bene. Questo servirà a dare la forma ai nostri cestini. Spennelliamo i cestini con il burro rimasto e spolverizziamoli con lo zucchero a velo. Facciamoli cuocere in forno per 5 minuti, sforniamoli ed aspettiamo che raffreddino.

Intanto, prepariamo lo sciroppo e dunque portiamo ad ebollizione l’acqua con lo zucchero. Facciamoli bollire per circa 3 minuti. A parte facciamo bollire anche il vino rosso per 5 minuti ed uniamo i 2 composti. Terminiamo la cottura del composto facendoli cuocere insieme per altri 2 minuti e spegniamo la fiamma. Non appena lo sciroppo sarà freddo, togliamo dallo stampo i cestini e riempiamoli con le ciliegie precedentemente lavate. Versiamoci sopra lo sciroppo e serviamo questo dolce strepitoso.

Consigli

Abbiamo visto come usare le ciliegie per preparare un dolce scenografico ed è anche un modo creativo per servirle ai nostri ospiti. Con pochi ingredienti e in qualche minuto possiamo preparare delle ciliegie in modo delizioso e stupire tutti in un attimo. Per questi golosi cestini consigliamo di utilizzare un vino aromatico come il Brachetto, che si sposa perfettamente con il gusto e il sapore delle ciliegie.

