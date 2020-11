Per molti, usare le bacchette per mangiare al ristorante giapponese è un’impresa impossibile. In effetti, non è semplice prenderci familiarità. Non è raro, infatti, che si preferisca richiedere una forchetta e un coltello per mangiare il sushi o le altre pietanze. Tuttavia, questo è anche frutto di pigrizia, oltre a non consentire di godere pienamente dell’esperienza multiculturale che un posto del genere offre. Perché non provare a mangiare così come farebbe un giapponese? In fondo, usare le bacchette potrebbe essere più semplice di quanto sembri. Prima di tutto, è importante capire come impugnarle. In seguito, come manovrarle. Non resta che scoprire come fare.

Come usare le bacchette per mangiare al ristorante giapponese

Prima di tutto, bisogna sapere che è bene non afferrare la singola bacchetta dall’apice. Farlo a 1/3 della sua lunghezza, infatti, permette di manovrarla in modo molto più agevole. Quindi, prendere in questo modo una prima bacchetta e disporla sotto al pollice, poggiando la parte più fine sul dito anulare. Bisogna reggerla con leggerezza, senza appigliarvisi, in modo tale da evitare crampi. L’ideale è reggerla così come si farebbe con una penna, sempre che lo si faccia nel modo corretto. In seguito, posizionare la seconda bacchetta. Per farlo, bisogna tenerla ferma tra pollice e indice della stessa mano. Il polpastrello del primo deve essere poggiato al lato della bacchetta. Ora che le si sta impugnando entrambe, è bene prestare attenzione a non farle incrociare. Infatti, devono essere sempre allineate. La prima bacchetta deve rimanere sempre nella stessa posizione, mentre la seconda potrà essere mossa per incontrarla.

Quindi, a questo punto è bene anche cercare di capire la presa migliore per riuscire, finalmente, a mangiare il sushi come farebbero un uomo o una donna giapponesi. O almeno, in modo simile. L’importante è cercare sempre di fare in modo che le due bacchette formino una lettera ”V” e che formino un angolo di 45° gradi rispetto al piatto. A questo punto, non resta che provare a prendere il sushi, senza esercitare pressione eccessiva.

Una piccola regola di buona creanza in un ristorante giapponese? Mai infilzare le bacchette nella portata. Per poggiarle, utilizzare sempre l’apposito supporto generalmente sito al lato di quest’ultimo.

Per approfondire Come usare le bacchette per mangiare al ristorante giapponese

I 3 errori che si commettono più spesso mangiando sushi al ristorante giapponese