Siamo alla perenne ricerca di alternative naturali ai saponi e detersivi che usiamo. Nel farlo però ci imbattiamo spesso in prodotti costosi o difficili da reperire. Pochi sanno infatti che è possibile lavare piatti e stoviglie senza spendere un centesimo! Il segreto sta in un ingrediente che troppo spesso buttiamo via. Ecco come usare l’acqua della pasta per ottenere un detersivo gratis fatto in casa.

Il segreto sta nell’amido

Prima di tutto bisogna però capire cos’è che rendere l’acqua della pasta così portentosa. Il segreto sta proprio nella cottura di questo cibo tanto amato in Italia. Quando cuociamo la pasta l’acqua assorbe infatti l’amido e i sali minerali che questa contiene. Il risultato è un’acqua torbida e spessa. Molti di noi considerano l’acqua della pasta come uno scarto da gettare nello scarico. Niente di più sbagliato! L’acqua della pasta va invece conservata perché diventa una valida alleata quando è ora di lavare i piatti. L’amido in essa contenuto ha infatti un forte potere sgrassante.

Come lavare i piatti con l’acqua della pasta

Ecco come usare l’acqua della pasta per ottenere un detersivo gratis fatto in casa. A seconda delle necessità può essere utilizzata in diversi modi. Il primo è quello di mettere a mollo nell’acqua della pasta ancora calda piatti e stoviglie che andranno poi in lavastoviglie. In questo modo sarà possibile togliere lo sporco più ostinato prima del ciclo di lavaggio completo. Chi preferisce lavare i piatti a mano può però farlo grazie all’acqua della pasta. Anche in questo caso è possibile tenere le stoviglie a mollo per un po’. Dopodiché si può utilizzare la stessa acqua per strofinare i piatti senza dover utilizzare altri detersivi. Che fare però per quei piatti particolarmente sporchi e incrostati? In questo caso possiamo farci aiutare da un po’ di detersivo tradizionale. Grazie al potere sgrassante dell’amido, però, avremo bisogno di molto meno prodotto del solito!