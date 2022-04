Anche se Pasqua ormai è lontana, probabilmente la sua aria si respirerà ancora tra le pareti di casa. Solitamente è in cucina che gli odori si fanno più intensi, quella stanza che custodisce ancora qualche avanzo della festività. In particolare, sono i dolci quelli più difficili da smaltire e soprattutto le varietà a più lunga conservazione.

Tra questi spicca la colomba, immancabile simbolo pasquale, che, avvolta nel suo cellofan e chiusa nel suo cartone, può farci compagnia anche per settimane. Però, se volessimo trasformarla in qualcosa di più goloso potremmo provare questa ricetta facile e veloce, diversa da quella dei soliti tiramisù e altre torte fredde.

Al secondo posto tra gli avanzi più diffusi, poi, ci sarebbe l’uovo di Pasqua, composto da due calotte ovali di sola cioccolata unite tra di loro. Proprio quest’ingrediente sarà il protagonista dell’articolo di oggi, preziosissimo per preparare dei dolcini strepitosi che andranno a ruba.

Ingredienti

Per 6 muffin:

200 grammi di farina 00;

100 grammi di zucchero semolato;

1 uovo;

125 ml di latte a temperatura ambiente;

90 grammi di burro;

una bustina di vanillina;

8 grammi di lievito in polvere per dolci;

60 grammi di cioccolata dell’uovo di Pasqua;

zucchero a velo q.b.

Come usare la cioccolata al latte o fondente dell’uovo di Pasqua per preparare questi dolci irresistibili e sofficissimi

Facciamo sciogliere il burro, anche al microonde, e incorporiamolo all’uovo e al latte. Mescoliamo con delle fruste fino ad ottenere una crema gialla e liscia.

In una ciotola a parte setacciamo le polveri e cioè la farina, la vanillina e il lievito. Incorporiamole a poco a poco al primo impasto con burro, uovo e latte, aiutandoci con un mestolo, e mescoliamo ancora con le fruste.

Per ultimo aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo fino a quando non si sarà ben sciolto e avremo ottenuto un impasto soffice e senza grumi. Dopo, tritiamo la cioccolata avanzata non troppo finemente, creando dei pezzi di circa 1/1,5 centimetri.

A questo punto posizioniamo i pirottini in una teglia da 6 stampi per muffin. Riempiamoli fino a metà utilizzando un cucchiaio oppure versando l’impasto in una sac à poche.

Nel mezzo distribuiamo qualche pezzetto di cioccolata, cercando di non farla andare sul fondo, e poi copriamo con l’impasto rimanente. Infine, inforniamo a 180° C, modalità statica, per 30-35 minuti e una volta sfornati spolverizziamo dello zucchero a velo.

Quindi, ecco come usare la cioccolata avanzata dell’uovo di Pasqua per preparare questi squisiti muffin con sorpresa, dal cuore cremosissimo.

