In quasi tutte le case d’Italia la besciamella è quella salsa bianca che rende incredibili lasagne e cannelloni.

Forse per questo motivo è associata a momenti felici, ai pranzi della domenica in famiglia oppure alle feste e agli eventi.

Insomma, con la sua cremosità e quel sapore reso speciale dalla noce moscata è uno degli ospiti d’onore a tavola.

La besciamella è una protagonista non appariscente, spesso coperta da altri ingredienti, ma indispensabile per renderne uniche alcune pietanze.

La sua preparazione è piuttosto semplice e i suoi ingredienti principali sono 3: burro, farina e latte, senza mai scordare un pizzico di sale.

Tuttavia, quando la cuciniamo, ci può capitare di abbondare un po’ con le dosi e di averne degli avanzi.

In questo caso, piuttosto che cestinare, possiamo riutilizzare, aggiungendo qualche cucchiaio di fantasia.

Infatti, come scopriremo in questo articolo, la nostra “salsa madre” è ancora preziosa in cucina e darà una marcia in più a degli antipastini irresistibili.

Come usare la besciamella avanzata in 3 sfiziose ricette per preparare degli antipasti veloci più golosi delle solite tartine

La prima ricetta ci vedrà impegnati a realizzare dei semplicissimi crostini fritti, croccantissimi fuori ma morbidi all’interno.

Per realizzarli gli ingredienti sono:

besciamella avanzata;

prosciutto cotto a cubetti oppure speck;

mozzarella a cubetti;

pancarrè;

farina 00;

uovo;

pangrattato;

olio di semi.

Aggiungiamo alla besciamella avanzata il prosciutto e la mozzarella e mescoliamo per bene.

Priviamo il pancarrè del bordo esterno e tagliamolo a metà in diagonale, ricavando due triangoli.

Spalmiamo la crema su metà fetta e copriamo con l’altra metà, schiacciando leggermente i bordi.

Paniamo, poi, i crostini passandoli nella farina, nell’uovo e nel pangrattato e infine friggiamo in olio bollente.

Vol au vent special

Sempre riciclando la nostra besciamella possiamo preparare uno sfiziosissimo ripieno per vol au vent caldi.

Ci serviranno:

funghi porcini secchi;

prezzemolo;

aglio;

olio EVO;

sale;

vino bianco;

pochissimo concentrato di pomodoro.

Facciamo ammollare i funghi secchi in acqua tiepida, tritiamoli e poi spadelliamoli con olio, aglio, prezzemolo e sale.

Dopo qualche minuto, sfumiamo con l’acqua di ammollo e poco vino, aggiungiamo il concentrato e lasciamo cuocere.

Una volta raffreddato, incorporiamo il preparato ai funghi alla besciamella, riempiamo i vol-au-vent e ripassiamoli in forno a 180° C per 10 minuti.

Sua maestà la torta salata

Infine, possiamo usare la besciamella come ripieno per una velocissima torta salata.

Gli ingredienti sono:

pasta soglia;

zucchine;

noci;

olio EVO;

sale;

Parmigiano grattugiato.

Laviamo, mondiamo e affettiamo sottilmente le zucchine, tagliandole in verticale.

Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia su una teglia, bucherelliamolo sul fondo, versiamo la besciamella e impreziosiamo con delle noci tritate.

Copriamo poi con le zucchine, disponendole a raggiera, e completiamo con sale, olio, e Parmigiano grattugiato.

Infine, cuociamo in forno a 180/190° C per 40 minuti.

Quindi, ecco come usare la besciamella avanzata in 3 sfiziose preparazioni per degli antipasti che ci faranno dimenticare le banali tartine.

