Il rullo di giada è uno strumento di benessere molto in voga negli ultimi tempi. La Redazione aveva illustrato le sue caratteristiche in questo articolo, pubblicato precedentemente. Oggi torna sul tema per guidare, chi legge, nell’utilizzo di tre metodi rivoluzionari, per ottenere una pelle del viso immediatamente rilassata. Ecco, quindi, come usare il rullo di giada e ottenere benefici incredibili per il viso con questi metodi.

Rullo di giada sui pads occhi

Il rullo di giada è uno strumento di benessere composto da due piccoli rulli sull’estremità superiore e inferiore. Il primo ha dimensioni più piccole ed è pensato per le zone del viso più difficili da massaggiare, come il contorno occhi.

Il rullo in basso è invece adatto alla “Zona T” del viso, quindi, fronte e mento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un metodo davvero stupefacente per ottenere un contorno occhi riposato è usare il rullo più piccolo sui pads occhi. Questi sono una tendenza beauty scoppiata nel 2019 e ancora oggi utilizzata moltissimo. Si tratta di una sorta di cerotti, da posizionare sotto gli occhi, delle vere maschere mirate per questa zona. Consigliamo d’applicare i pads occhi e passare il rullo di giada più piccolo sopra, per alcuni minuti. L’effetto dei pads sarà ancor più evidente.

Sulla maschera

La guida a come usare il rullo di giada e ottenere benefici incredibili per il viso con questi metodi prosegue con un secondo metodo. Esattamente come descritto in precedenza, consigliamo di applicare sul viso una maschera in base alle proprie preferenze. Passare, poi, il rullo di giada più grande su tutto il viso per alcuni minuti. Il procedimento è lo stesso descritto per i pads occhi, ma gli effetti questa volta saranno per tutto il viso.

Per stendere il booster

L’ultimo metodo è quello di usare il rullo di giada per stendere il booster viso. I booster sono dei trattamenti cosmetici specifici per risolvere problematiche particolari della pelle. In parole povere, se applicato, il booster rende più intenso l’effetto di un siero o di una crema.

Applicarlo con il rullo d giada è ancor più semplice. Sulla fronte, partire dallo spazio fra le sopracciglia e scorrere verso l’alto. Poi dal centro della fronte, prima verso sinistra e poi verso destra. Per le guance, partire dal naso e muovere il rullo verso l’esterno, da entrambi i lati del viso.

Per il mento, partire dal centro e scorrere verso l’esterno. Ecco una guida completa che spiega come usare il rullo di giada e ottenere benefici incredibili per il viso con questi metodi.