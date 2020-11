Ogni donna dalla chioma riccia se lo è chiesta: come usare il diffusore per ottenere ricci perfetti? Ecco le istruzioni da seguire per ottenere boccoli definiti, voluminosi ed elastici. E, soprattutto, per evitare il tanto temuto effetto crespo.

Gli errori da non commettere quando si usa il diffusore

Chi vuole valorizzare i propri ricci dovrebbe lasciar perdere il phon. La miglior tecnica di asciugatura è, infatti, quella al naturale. Soprattutto se si vuole evitare di stressare i capelli e renderli crespi. Come fare, però, quando arriva l’inverno? Non si può certo rischiare di ammalarsi per non dover usare il phon.

Fortunatamente, esiste una soluzione: ecco come usare il diffusore per ottenere ricci perfetti. Innanzitutto, bisogna far attenzione a non commettere alcuni errori. Il primo sbaglio è dimenticare un passaggio importante, ancor prima di accendere il phon. Bisogna, infatti, ricordarsi di applicare un prodotto idratante e termoprotettore sui capelli. Lo scopo è proteggerli dall’inaridimento. Il secondo errore è toccare i capelli con le mani. I ricci non vanno mai strizzati, se non li si vuole stressare. È quindi importante manipolare i capelli solo con il diffusore.

Così si possono ottenere ricci perfetti grazie al diffusore

Per ottenere ricci perfetti grazie al diffusore, bisogna mettersi a testa in giù. La potenza da giusta da impostare è quella media. Le ciocche di capelli vanno messe davanti al diffusore. Poi, occorre fare un movimento dal basso verso l’alto. Un ulteriore trucchetto è usare l’aria fredda alla fine. Questo permette di fissare il risultato ottenuto. Attenzione, però: la tecnica descritta è perfetta per chi desidera un’acconciatura voluminosa. Per chi odia l’effetto “chioma leonina” c’è una soluzione diversa: è meglio rimanere a testa in su. In questo caso, il diffusore va usato senza toccare i capelli. Si simulerà così l’asciugatura al naturale. Il risultato saranno ricci morbidi ed elastici.

