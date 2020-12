Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale è ormai alle porte, “l’attesa del piacere è essa stessa il piacere” direbbe il poeta ma non sempre le cose vanno come devono andare.

Per una festività senza intoppi, capiamo come usare il cavolfiore per preparare un contorno che lascerà tutti a bocca aperta.

Ognuno di noi custodisce gelosamente almeno una ricetta, tramandata di generazione in generazione, in grado di trasformare materie prime “povere” in piatti eccezionali. In Campania, soprattutto in provincia di Napoli, l’insalata di rinforzo è un classico senza tempo che non può assolutamente mancare sulle tavole agghindate a festa.

La stagionalità dei prodotti è fondamentale, permette di assimilare proprietà nutritive nobilissime a prezzi concorrenziali favorendo piccoli produttori locali.

Tra i prodotti agricoli più utilizzati in questo periodo, svetta indubbiamente il cavolfiore. Un alimento ipocalorico e ricco di fibre, in grado di donare un immediato senso di sazietà e depurare l’organismo. Un alimento nutraceutico, permette di stabilizzare il livello di zuccheri nel sangue perfetto dunque per chi soffre di diabete mellito.

Conclusa questa breve introduzione sul protagonista della ricetta, scopriamo finalmente come usare il cavolfiore per preparare un contorno che lascerà tutti a bocca aperta.

Ingredienti

Cavolfiore, 900 g

Peperoni (o meglio ancora “papaccelle”, 100 g

Olive, 150 g

Capperi, 50 g

Cetrioli, 50 g

Alici, 60 g

Olio E.V.O, 30 g

Aceto di vino e sale, q.b.

Preparazione

Secondo la tradizione, questo piatto va preparato giorno dopo giorno fino ad arrivare al fatidico “cenone” della Vigilia di Natale. Infatti, con il passare del tempo, gli ingredienti si amalgamano meglio e donano un sapore più “forte”, più armonico, alla pietanza. Ecco dunque spiegato l’utilizzo del termine “rinforzo”.

Il primo passo è quello di pulire il cavolfiore, avendo cura di eliminare le parti più dure, e farlo sbollentare in abbondante acqua salata. Una volta che il cavolfiore sarà cotto, riporlo in una ciotola e lasciarlo intiepidire. Allo stesso tempo, tagliare a listarelle le “papaccelle” (peperoni rossi tipici nella provincia di Napoli) oppure i peperoni sottaceto e denocciolare le olive nere e verdi (se non sono già state acquistate denocciolate). Unire quindi i peperoni, le olive e le acciughe al cavolfiore che ormai si sarà intiepidito. Infine, bisogna aggiungere anche i cetriolini, precedentemente tagliati a striscioline, e cospargere con aceto di vino bianco. Si consiglia di assaggiare prima di aggiungere l’eventuale sale.

Ovviamente esistono delle varianti di questa ricetta, molti infatti aggiungono anche le cipolline sottaceto per rinforzare il piatto. Insomma, ci si può sbizzarrire e aggiungere gli ingredienti che più sono graditi.

L’insalata di rinforzo può essere conservata tranquillamente un paio di giorni in frigorifero, purché riposta in un contenitore chiuso ermeticamente. Non resta dunque che iniziare a preparare questo favoloso piatto a base di cavolfiore.