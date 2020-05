Con il decreto Rilancio, il bonus bici e monopattini è diventato realtà. Sono stati il Ministero dei Trasporti e quello dell’Ambiente a volere fortemente questo bonus. Si tratta di una spesa fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, e-bike, hoverboard, monopattini elettrici e segway. Il bonus copre il 60% della spesa totale: se avete quindi acquistato un mezzo che costa 500 euro, presentando la fattura, vi verranno rimborsati 300 euro. E se prima si poteva utilizzare solo nei negozi, ora il bonus arriva anche online. Ecco come usare il bonus bici e monopattini su Amazon. Come usare il bonus bici e monopattini 2020 su Amazon.

Per poter usufruire del bonus bici e monopattini nei negozi, è necessario presentare la fattura dell’acquisto. Ma su Amazon , potrete utilizzare il buono di 500 euro richiedendo direttamente la fattura al sito di e-commerce. La procedura è spiegata in questo articolo in brevi passi semplicissimi, che vi aiuteranno a riscattare il vostro bonus online.

Aggiungete il codice fiscale al vostro account

Se già possedete un account Amazon, aggiungete il vostro codice fiscale. Per farlo, accedete alla sezione “Gestisci informazione IVA” e selezionate il vostro paese. Completate le restanti voci che si presentano, e nella sezione che richiederà i vostri dati, oltre nome, cognome, e indirizzo, troverete anche quello del codice fiscale. Controllate di aver compilato tutto nel modo esatto e inviate.

Se invece ancora non siete degli esperti di Amazon, nessuna paura: create il vostro account e inserite direttamente nelle sezioni qui indicate il vostro codice fiscale e i dati necessari per ricevere la fattura!

Aggiungete l’indirizzo PEC e inviate

Se tutto è corretto, aggiungete l’indirizzo PEC o lo SDI per avere la fattura elettronica, che vi sarà inviata direttamente da Amazon. Avrete il riepilogo dati nella pagina, che vi permetterà di controllare se tutte le vostre generalità siano state inserite senza errori.

In questo modo, se comprerete una bici o un monopattino su Amazon, riceverete la fattura che vi permetterà di sfruttare il vostro bonus.

Cosa si può comprare su Amazon con il bonus bici e monopattini

Con il bonus bici e monopattini, potrete accedere a una vasta gamma di prodotti riguardanti la micromobilità personale: bici meccaniche, bici a pedalata assistita, e-bike, monopattini elettrici, hankbike, monowheel e tanti altri! Potrete scegliere, insomma, quello che più si addice al vostro stile di vita.