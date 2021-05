Esistono centinaia di prodotti per la cura dei capelli. Ne esistono di uso quotidiano e di più specifici. In questo articolo sveleremo gli errori più comuni e banali dell’uso dell’immancabile balsamo. Insieme allo shampoo, questo prodotto entra nella routine della pulizia e della cura dei capelli.

Purtroppo, spesso, se ne fa un uso scorretto. E non sono valide nemmeno le indicazioni riportate sulle etichette. Se non si impara a utilizzare questi prodotti con qualche trucco, l’effetto non sarà quello desiderato. Dunque, ecco come usare il balsamo nel modo sbagliato e renderlo inefficace e nocivo per capelli e cuoio capelluto.

Lavaggi frequenti e conseguenze

Lavare i capelli è una delle azioni più normali e scontate. Solitamente non ci fermiamo a pensare come e perché. Eppure shampoo e balsamo non devono essere usati senza criterio. Abbiamo capelli secchi, sfibrati e deboli nonostante l’acquisto di prodotti di alto livello. Allora ci deve essere un problema.

Il primo errore consiste nel lavare i capelli con lo shampoo e far seguire l’applicazione di una piccola quantità di balsamo. Infatti, molti sono gli esperti che consigliano di applicare il balsamo prima del secondo shampoo. Questo perché, uno shampoo delicato toglierà i residui di balsamo che solitamente soffocano i capelli. Potrete trovare una ricetta di shampoo naturale casalingo in questo articolo. Ma non è finita qui, ecco qualche altro consiglio.

La quantità di balsamo non deve essere casuale. Basta poco per bruciare i capelli o per usarne troppo poco. Allora useremo il trucco del cucchiaino da caffè e la quantità dipenderà dalla lunghezza dei capelli.

Per i capelli corti useremo una dose di un cucchiaino da caffè di balsamo. Per capelli medio-lunghi due cucchiaini, e tre solo per chi ha capelli davvero lunghissimi. Infatti, bisogna distinguere tra maschera e balsamo. La prima viene applicata in quantità maggiori e viene lasciata in posa per più tempo.

Dopo l’applicazione, per distribuire il balsamo, si deve utilizzare un pettine a denti larghi che non spezzi i capelli. La raccomandazione è di distribuire il prodotto solo su punte e lunghezze. Molti dimenticano questo particolare e mettono il balsamo sul cuoio capelluto. Risultato, i capelli diventano pesanti, grassi, e si potrebbe anche verificare l’insorgenza di forfora.