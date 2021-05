Dopo una bella grigliata con gli amici o dopo un pranzo ricco di secondi a base di carne arrosto, l’abbondanza del cibo si spreca. Si cerca allora di fare fuori gli avanzi facendo pacchetti agli ospiti o mettendo tutto nella ciotola del cane. Pensare di dovere fare il bis dello stesso piatto il giorno successivo non esalta molto. In realtà bisognerebbe cambiare approccio e attivare la modalità anti spreco.

Invece di gettare il cibo, vediamo come usare gli avanzi della carne arrosto cucinata il giorno prima per trasformarli in piatti deliziosi senza sprecare nulla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ripieni e farciture

La prima idea golosa è creare dei saporiti ripieni sia per la pasta che per le verdure. La carne arrosto o al forno, tritata finemente con un po’ di salumi, uovo e formaggio, sarà perfetta per riempire tortellini e ravioli. Se invece si preferiscono peperoni o pomodori, si potranno mettere all’interno gli avanzi, tagliati in piccoli pezzi, con un po’ di pangrattato e formaggio, per poi gratinarli in forno.

Farcire una torta salata utilizzando la carne rimasta darà risultati straordinari. Si potranno anche aggiungere al composto le verdure grigliate avanzate, con l’aggiunta di un buon formaggio filante.

Per chi vuole un pasto veloce ma nutriente da portare a lavoro con la carne tagliata finemente, si può preparare un panino, aggiungendo anche l’insalata.

Polpette, sugo e paté

Alternativa deliziosa per un secondo da leccarsi i baffi, le polpette, che sia carne arrosto o bollito, o entrambe, verranno deliziose. Tritare finemente la carne, aggiungere la mollica, precedentemente ammorbidita con il latte, uovo, spezie e pangrattato. Ottenuto un impasto morbido si dovranno creare con le mani delle palline e saranno pronte da cucinare.

Si potrà preparare un delizioso ragù con la carne avanzata, le quantità e modalità di cottura del sugo saranno uguali all’originale.

Ma sarà anche semplice organizzare un aperitivo con crostini di pane e paté di carne. Frullare gli avanzi con un po’ di panna da cucina o formaggio spalmabile e lo stuzzichino sarà servito in pochi minuti.

Ecco come usare gli avanzi della carne arrosto cucinata il giorno prima per trasformarli in piatti deliziosi senza sprecare nulla.