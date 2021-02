Grazie alla tecnologia non abbiamo più bisogno di imparare a memoria tutti i compleanni di amici e parenti. Certo, possiamo ancora segnarli sulla nostra agenda. Ma esiste un metodo ancora più semplice per sapere se oggi è il compleanno di qualcuno che conosciamo. Ecco come usare Facebook per scoprire i compleanni dei nostri amici e non fare figuracce.

Gli eventi su Facebook

Facebook è estremamente utile per organizzare i nostri eventi. Funge infatti come un vero e proprio calendario. Ci ricorda quindi quando si avvicinano eventi a cui vogliamo partecipare e ci dà tutte le informazioni a riguardo. Ma non solo, Facebook è prezioso anche per quanto riguarda i compleanni. Questi infatti appaiono nella barra laterale della homepage del social. In questo modo però è possibile solo visualizzare chi compie gli anni oggi. Come fare per controllare quando sarà il compleanno di qualcuno che conosciamo? Il primo metodo è quello di visitare direttamente il loro profilo e andare sulle informazioni personali. Ma c’è un secondo trucco che ci rende la vita più facile e ci permette di fare anche gli auguri in ritardo.

La sezione compleanni di Facebook

Ecco come usare Facebook per scoprire i compleanni dei nostri amici e non fare figuracce con pochi clic. Come prima cosa bisogna andare sulla sezione eventi di Facebook. Dopodiché appariranno diverse categorie inclusa quella dei compleanni. Cliccandoci sopra è possibile visualizzare i compleanni di tutti i nostri amici. Facebook ci viene incontro in diversi modi in questo caso. Prima di tutto ci mostra chi fa gli anni proprio quel giorno.

Ma non solo, in alto potremo scoprire anche chi ha festeggiato il proprio compleanno nei giorni passati. In questo modo possiamo evitare figuracce facendo gli auguri leggermente in ritardo! Scorrendo in basso, Facebook ci permette di vedere chi compirà gli anni a breve, visualizzando il giorno e gli anni che le persone compiranno. Il resto dei nostri amici apparirà invece suddiviso per mesi, permettendoci così di prepararci per tempo per fare gli auguri a chi ci è più caro. Passando il mouse sull’avatar dei nostri amici in questa sezione è infatti possibile scoprire qual è il giorno esatto del loro compleanno.