Come usare Excel online gratis e come funziona? Come condividere file con Excel online? Oggi essere in possesso di conoscenze informatiche è un requisito che viene richiesto dalla maggior parte delle aziende che devono assumere del personale. In particolare viene richiesta la capacità di utilizzo del pacchetto Office, e, in molti casi, il programma che più viene utilizzato è Excel. Chi non ha sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Office e vuole imparare ad utilizzare Excel può farlo gratuitamente. Di seguito una guida su come usare Excel online gratis.

Excel gratuitamente online: di che cosa si tratta

Oltre alla classica versione di Excel inclusa nel pacchetto Office esiste sul web una versione gratuita che può essere utilizzata avvalendosi del proprio browser (Chrome, Explorer, Safari, Mozilla). Si tratta di una applicazione aggiuntiva a Excel realizzata per consentire ad ogni utente di visualizzare o apportare modifiche ai fogli di calcolo. Condizione necessaria per utilizzare la versione gratuita di Excel è di avere un account Microsoft. In questo modo sarà possibile poter utilizzare il programma. Microsoft, in realtà, ha imposto un limite: chi possiede più di 5GB di file su OneDrive non può utilizzare Excel gratis online.

Come avviare Excel Online

Il programma si avvia accedendo al sito della Microsoft utilizzando le proprie credenziali (oppure creando un nuovo profilo). Dopodiché, bisognerà fare click sull’icona di “Excel”. Dopo aver scelto il prodotto cliccare su nuova cartella di lavoro e si aprirà un nuovo foglio di calcolo.

Quali funzioni di Excel sono presenti nella versione online?

La versione gratuita di Excel consente di utilizzare le seguenti schede:

a)scheda file, attraverso cui è possibile modificare o stampare il foglio. Nella versione online non è presente la voce “Salva” perché lo fa in automatico;

b)scheda home, la quale presenta alcune diversità nella grafica ma le funzioni sono le stesse della versione a pagamento, tipo copia e incolla, copia formato;

c)scheda “inserisci”, grazie alla quale è possibile inserire tabelle, immagini, formule…;

d)scheda “formule” la quale contiene solo l’opzione “Calcolo”;

e)scheda “dati” grazie alla quale sarà possibile realizzare colonne, raggruppare righe e cancellare i dati doppi;

f)scheda “revisione” mette a disposizione tutti quegli strumenti per correggere/commentare i fogli di lavoro;

g)scheda “visualizza” dalla quale ogni utente potrà organizzare ogni opzione di visualizzazione.

Come condividere il proprio elaborato

La procedura è molto semplice, basta cliccare su “Condividi” che si trova in alto a destra. In questo modo ogni utente potrà esportare il proprio foglio di lavoro, sia via mail sia inoltrando un messaggio allegando il link. Inoltre Excel online consente a più utenti di lavorare sullo stesso foglio di lavoro contemporaneamente cosa che invece non è possibile fare utilizzando la versione tradizionale.