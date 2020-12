Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Utilizzare il forno nel modo migliore potrebbe essere scontato, ma non è così.

La buona riuscita delle pietanze, dipende non solo dalla temperatura e dalla modalità di cottura, ma anche dalla giusta collocazione del cibo nei ripiani del forno.

Se si vuole usare questo elettrodomestico nel modo migliore, bisogna sapere come usare correttamente i ripiani del forno.

A secondo del piatto che ci si appresta a cucinare, è buona cosa disporre la teglia su un determinato piano.

Ecco come usare correttamente i ripiani del forno

Uniformità della cottura

L’uniformità della cottura è la prima regola da seguire.

Ad esempio se si vuole una pietanza che non debba essere troppo cotta in superficie e sul fondo, occorre posizionare il cibo nella parte centrale.

Invece, s si desidera una cottura in superficie, con una bella crosticina, allora collocare il cibo nella parte in alto della griglia.

Se si vuole una cottura croccante sul fondo, collocare la pietanza sulla parte bassa del forno.

La posizione delle singole pietanze per sapere come usare correttamente i ripiani del forno

La griglia inferiore

La griglia inferiore serve per una cottura lenta ed a bassa temperatura.

In genere vengono posizionati cibi come il pane, la pizza, i pasticcini.

La griglia di mezzo

Questa parte del forno è indicata per tutti quei cibi che hanno bisogno di una cottura moderata, di tempo, di profondità e uniformità come carne, pesce, torte.

La griglia superiore

La griglia superiore serve per cuocere velocemente e ad alta temperatura come le patate, ricette al gratin, torte salate ecc.

Durante la cottura si possono sfruttare diversi piani. Si può cominciare con il posizionare il cibo nella parte più bassa del forno, per cuocere la base, far proseguire quasi tutto il tempo nella parte centrale per uniformare. Spostare gli ultimi dieci o quindici minuti in alto, per ottenere una crosta dorata e croccante.