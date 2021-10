Ci sono due torte che gli italiani amano particolarmente, senza nulla togliere a tutte le altre. Una è la classica torta di mele, l’altra è quella della nonna. La prima rappresenta la classica preparazione casalinga perfetta, assieme alla crostata, per una colazione energetica. La seconda è il tipico dessert che cerchiamo anche al ristorante, sperando sia fatto in casa. Un modo meno calorico di fare uno strappo alla regola, rispetto magari a un tiramisù o a un profiterole. Magari non ci abbiamo mai pensato, ma ecco come unire le 2 torte preferite dagli italiani e crearne una strepitosa e indimenticabile.

Una lista di ingredienti abbastanza lunga

La lista ingredienti di questa torta è in verità abbastanza lunga, ma non facciamoci spaventare, perché comunque molti di questi potremmo averli tranquillamente in casa:

300 grammi di farina 00;

2 tuorli d’uovo;

150 grammi di burro da frigo;

120 grammi di zucchero;

mezzo cucchiaino di lievito per dolci;

vanillina;

un pizzico di sale.

Questi gli ingredienti per la base, per la farcitura ci serviranno invece:

400 grammi di latte intero;

il succo di un limone;

3 mele molto dolci;

150 grammi di zucchero;

5 tuorli d’uovo;

60 grammi di amido di mais;

pinoli e zucchero velo per la guarnizione.

Come unire le 2 torte preferite dagli italiani e crearne una strepitosa e indimenticabile

Questi i passaggi per la realizzazione della nostra torta, partendo ovviamente dalla base di pasta frolla:

tagliamo il burro preso direttamente dal frigo e versiamolo in una ciotola in cui lo mescoleremo assieme alla farina;

aggiungiamo il lievito, lo zucchero, la vanillina e un pizzico di sale. Continuiamo ad amalgamare, aggiungendo le uova dell’impasto. Formeremo il classico panetto morbido, da avvolgere nella pellicola, lasciando raffreddare in frigorifero mentre prepariamo la farcitura;

sbucciamo le mele, tagliamole in pezzetti e mettiamole in una terrina a cui aggiungeremo il succo di limone;

mettiamo sul fuoco un pentolino e scaldiamo a fiamma bassa il latte;

prendiamo un’altra terrina e versiamo le uova con lo zucchero, montando fino a ottenere la classica crema spumosa. Setacciamo la farina di mais e mescoliamo assieme alla nostra crema;

uniamo il latte al nostro preparato e riportiamolo sul fuoco fino a quando la crema sarà completamente addensata, stando attenti a non formare grumi. Versiamola in una pirofila, possibilmente coperta e lasciamola raffreddare in frigorifero per 60 minuti;

nel frattempo frulliamo le mele e aggiungiamole alla nostra crema, mescolando il tutto e rimettendo in frigorifero;

prendiamo uno stampo per torte da 22/24 centimetri e infariniamolo con l’aggiunta di un po’ di burro; stendiamoci all’interno il nostro impasto, con i bordi abbastanza alti. Non dimentichiamoci di creare i buchetti alla base con la forchetta. Dovremmo avanzare della pasta frolla per l’operazione successiva;

riprendiamoci la crema dal frigorifero e versiamola sulla pasta frolla, livellando per bene. Con la pasta frolla avanzata creiamo un disco di copertura, sempre bucherellandolo. Ricopriamo di pinoli e inforniamo a 180 ° per circa 40 minuti. Una volta estratta la nostra torta, spolveriamo la di zucchero velo.

